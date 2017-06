Latvijas futbola izlase piektdien savā laukumā ar 0:3 piekāpās Eiropas čempionei Portugālei. Lielu ažiotāžu izpelnījās šī mača izskaņa, kad vispirms laukumā izskrēja viens bērns, kurš apskāva portugāļu zvaigzni Krištianu Ronaldu, turklāt neilgu brīdi vēlāk laukumā devās vēl vairāki bērni.

Sagaidāms, ka LFF par šādu bērnu izskriešanu laukumā varētu saņemt naudas sodu, kas varētu būt mērāms pat vairākos desmitos tūkstošu eiro. Otrdien Raspopovs sacīja, ka šo naudas summu federācija mēģinās piedzīt no bērnu vecākiem.

"Jau esam uzrakstījuši vēstuli policijai, lai viņi izvērtē pārkāpumus atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, īpaši ņemot vērā faktu, ka vecāki pēcāk sociālajos tīklos bērnu paveikto pozicionēja kā sasniegumu," sacīja Raspopovs. "Šāda rīcība absolūti nav pareiza. Izskriešana laukumā var būt apdraudējums spēlētāju un skatītāju drošībai."

Raspopovs norādīja, ka pēc soda saņemšanas LFF veiks pārrunas ar juristiem, lai domātu, ko darīt tālāk.

"Eiropā bijuši gadījumi, kad naudas sods piedzīts no tiem, kuri izskrējuši laukumā. To centīsimies darīt arī mēs," sacīja Raspopovs, piebilstot, ka no bērniem atbildību nav iespējams pieprasīt, taču no vecākiem gan. "Videonovērošanas kameras fiksēja, kā vecāki bērnus pārnesuši pāri apmalei."

Policijā pret vecākiem uzsāktas arī administratīvas lietas par savu atvašu nepieskatīšanu.