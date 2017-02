Lai gan ambiciozais futbola stadiona projekts Krišjāņa Barona ielā ir izgāzies, tajā iztērēti nepilni 1,2 miljoni eiro, tas nav traucējis šī projekta vadītājam Vladimiram Žukam no Latvijas Futbola federācijas (LFF) par labu darbu saņemt 5400 eiro dāvanu. Portāla "Delfi" izpētītais arī rada aizdomas par "Futbola māju" projektā iztērētās naudas caurspīdīgumu un nodokļu optimizāciju – projekta vadības finanses virzot caur pašiem vadītājiem piederošiem uzņēmumiem.

Žuks par projekta vadību līgumu noformējis uz sev piederošo uzņēmumu SIA "Stadionu serviss", līdzīgi kā arī otrs projekta vadībā esošais, LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas loceklis Guntars Indriksons uz sev piederošo SIA "SBKC".

Indriksons, kurš ir LFF ikgadējā vadītāja Gunta Indriksona brāļa dēls, kā fiziska persona nav slēdzis līgumu ar LFF, jo pats tā vēlējies un tā esot bijusi viņa prasība, uzsākot "Futbola māju" projektu, viņš apstiprina "Delfi".

Tādējādi LFF, slēdzot līgumus ar diviem uzņēmumiem, nevis fiziskām personām, zināmā mērā finansiāli atbalstījusi arī sava valdes locekļa un LFF atbildīgās komisijas biedra privātos uzņēmumus. Sava valdes locekļa apdāvināšana, iespējams, ir arī likuma par sabiedriskā labuma organizācijām pārkāpums, kas var draudēt ar statusa zaudēšanu, pieļauj biznesa konsultāciju uzņēmuma "KPMG Baltics" nodokļu konsultāciju nodaļas direktore Ilze Berga. LFF kopš 2005. gada ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

"Futbola māju" projekts tika sākts pirms vairākiem gadiem – Barona ielas stadionu savā rīcībā LFF saņēma jau 2012. gadā. Divu gadu laikā LFF ar darbiem nesekmējās un 2014. gada aprīlī RD anulēja lēmumu, ar kuru stadions tika nodots LFF rīcībā. Jau pēc dažiem mēnešiem RD deva LFF otro iespēju, atkal piešķirot lietošanā stadionu.

2015. gada sākumā LFF mainīja stadiona projekta vizuālo izskatu un pompozi paziņoja, ka 2017. gada maija beigās stadions būs uzcelts. Toreiz LFF pat nepieļāva iespēju, ka arī otrais mēģinājums izgāzīsies, līdzīgi kā pirmais.

Sākotnēji LFF cerēja, ka projekts izmaksās ap 10 miljoniem eiro, no kuriem ap 8,5 miljoniem nāks no UEFA un FIFA, bet atlikušo 1,5 miljonu eiro vajadzētu atrast LFF. Laiks virzījās, finansējums netika atrasts, stadiona projekta izmaksas pieauga un LFF aplēses liecināja, ka tas varētu izmaksāt no 12,204 miljoniem eiro līdz 14,916 miljoniem eiro.

Lai gan LFF neizdevās ārpus UEFA un FIFA līdzekļiem piesaistīt kaut centu, futbola vadība turpināja cerēt, ka projektu līdz 2017. gada maija beigām izdosies pabeigt. Laiks ritēja, bet celtniecības darbi stadiona teritorijā nesākās, līdz 2016. gada augustā LFF bija spiesta atzīt, ka projekts atkal nav realizēts. Kā galvenais iemesls tika minēts nepietiekamais finansējums, jo papildus UEFA un FIFA līdzekļiem LFF valde neuzņēmās risku ar kredīta ņemšanu, lai tas negatīvi neatsauktos uz citiem Latvijas futbola projektiem. Savukārt sponsoru, pašvaldības vai valsts finansiālu līdzdalību projektā LFF neizdevās panākt.

Tagad RD plāno šajā teritorijā veidot dažādu aktivitāšu centru, izbūvējot dažādu sporta veidu laukumus, rotaļu laukumus, āra trenažierus un nodot teritoriju apsaimniekošanā Rīgas Centra Humanitārajai vidusskolai.