Vairāki pasaules futbola sabiedrībā labi zināmi cilvēki pauduši sašutumu par itāļu speciālista Klaudio Ranjēri atlaišanu no Anglijas čempiones Lesteras "City".

65 gadus vecais Ranjēri no Lesteras "City" galvenā trenera posteņa tika atbrīvots ceturtdien, lai gan pirms pāris nedēļām klubs publiski pauda atbalstu šim speciālistam.

Iepriekšējā sezonā Lesteras "City" komanda Ranjēri vadībā paveica sporta pasaules brīnumu un triumfēja Anglijas premjerlīgā, taču šobrīd vienība cīnās par vietas noturēšanu šajā turnīrā.

"Anglijas čempions un Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) gada labākais treneris ir atlaists. Tā ir jaunā futbola pasaule. Turpini smaidīt, draugs. Neviens nespēs tevi izdzēst no vēstures, kuru pārrakstīji," savā "Instagram" kontā ierakstījis Mančestras "United" galvenais treneris Žuzē Mourinju, kurš līdztekus tam publicējis savu kopbildi ar Ranjēri.

"Tas ir skandalozs un nepieņemams lēmums. Viņam ir jānovēl viss tas labākais. Tieši Ranjēri bija tas, kurš izveidoja Lesteras "City" komandas "ķīmiju" un lielisku atmosfēru ģērbtuvē, lai būtu iespējams kļūt par Anglijas čempioniem. Kad komanda kļūst par labāko pret tādiem klubiem kā Mančestras "City", Mančestras "United" un Londonas "Chelsea", tu pat nākamajā sezonā vari pieņemt izkrišanu no premjerlīgas," izteicās "AS Roma" galvenais treneris Lučiāno Spaleti. "Šī nav atzinība. Tomēr tāds ir mūsdienu futbols. Lieliski to zinu pēc savas pieredzes."

Savukārt bijušais Anglijas izlases un Lesteras "City" futbolists Gerijs Linekers uzsvēra, ka Ranjēri atlaišana pēc visa, ko šis speciālists kluba labā ir paveicis, ir neizskaidrojama un nepiedodama.

"Man vakar nobira asara - par Klaudio, futbolu un iemīļoto klubu," izteicās Linekers, kurš tagad strādā televīzijā par komentētāju. "Šāds lēmums ir neizskaidrojams man un futbola faniem, tomēr tas droši vien pieņemts aiz panikas. Manuprāt, tas ir nepareizs un ļoti bēdīgs lēmums."

Tikmēr bijušais Anglijas izlases aizsargs Rio Ferdindands pauda šoku par Ranjēri atlaišanu.

"Nupat uzzināju par Ranjēri atlaišanu. Esmu šokēts. Viņš uzvar premjerlīgā, bet tik un tā netiek pie pietiekami daudz laika, lai cīnītos par izdzīvošanu. Kaut kas neticams," tvītoja Ferdinands.

Savukārt kādreizējais Anglijas izlases un Lesteras "City" vārtsargs Pīters Šiltons, kurš ar šo klubu septiņdesmitajos gados uzvarēja valsts otrajā divīzijā, Ranjēri atlaišanu nodēvējis par drosmīgu lēmumu.

"Vietas zaudēšana premjerlīgā Lesteras klubam būtu katastrofa un vadība pieņēma ļoti drosmīgu lēmumu. Cilvēkiem par šo ir dalītas emocijas. Ja komandai izdosies saglabāt vietu čempionātā, atlaist Ranjēri būs bijis pareizs lēmums. Daudzi saka, ka futbolā nav sentimenta, bet paraugieties, ko viņš šī kluba labā ir paveicis... Tomēr šosezon viņam bija daudz laika, lai uzvestu komandu uz pareizajām sliedēm," pauda Šiltons.

Šobrīd Lesteras komandu no izkrišanas zonas šķir tikai viens punkts, jo ar 21 punktu 25 spēlēs tā Anglijas premejrlīgas kopvērtējumā ieņem 17.vietu 18 vienību konkurencē. Šis klubs šosezon pirmo reizi vēsturē piedalās ar UEFA Čempionu līgā, kur trešdien pirmajā astotdaļfināla spēlē ar 1:2 viesos piekāpās Spānijas vienībai "Sevilla".

Ranjēri par Lesteras "City" galveno treneri kļuva 2015.gada vasarā, noslēdzot līgumu uz trim gadiem. Savukārt pēc klubam ļoti veiksmīgās iepriekšējās sezonas kontrakts ar speciālistu tika pagarināts līdz 2020.gada vasarai.

Ranjēri iepriekš Anglijas premjerlīgā strādāja no 2000. līdz 2004.gadam, kad vadīja spēcīgo Londonas "Chelsea" klubu, bet savas karjeras laikā viņš vadījis tādas komandas kā "Valencia", Turīnas "Juventus", "AS Roma", Milānas "Inter" un Madrides "Atletico". Tāpat itālis neilgu laiku bija arī Grieķijas valstsvienības galvenais treneris.