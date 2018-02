Francijas čempionāta spēlē starp "Nantes" un "Paris Saint-Germain" nantiešu aizsargs Djegu Karlušs nejauši saskrējās ar mača arbitru Toniju Šapronu, kurš pakrita. Sākotnēji tiesnesis mēģināja iespert brazīlietim un parādīja viņam dzelteno kartīti, bet pēc tam noraidīja viņu no laukuma, kad Karlušs sāka apstrīdēt Šaprona lēmumu.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP