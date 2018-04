Trešdien notikušajā LFF valdes sēdē klātesošie tika iepazīstināti ar Gorkša iesniegumu, kurā aicināts LFF izvērtēt publiskajā telpā izskanējušo informāciju par pirmsvēlēšanu procesu, kā arī ar cita LFF prezidenta amata kandidāta Ļašenko piesaistītā advokātu biroja atzinumu saistībā ar publiskajā telpā izskanējušajiem apgalvojumiem.

LFF valde pieņēma šo informāciju zināšanai un novirzīja iesniegumu saturu izskatīt LFF Godīgas spēles un ētikas komitejā pēc gaidāmā LFF kongresa.

Kā ziņots, viens no LFF prezidenta amata kandidātiem Gorkšs otrdien preses konferencē informēja, ka Ļašenko savam pieteikumam pievienojis vēstules, kurās organizācijai solīts finansiāls ieguvums viņa ievēlēšanas gadījumā.

Viena no vēstulēm – no SIA "Optibet" par 100 000 eiro labuma gūšanu – pievienota kopā ar Ļašenko iesniegtajiem dokumentiem. Otra vēstule ir no Francijas viesnīcu tīkla "Accor" Latvijas pārstāvjiem "Wisher Enterprise LV" par 95 000 eiro labuma gūšanu. Abas vēstules pārkāpj LFF statūtus, kas nosaka, ka prezidenta vēlēšanām jānotiek bez ārējas ietekmes – tā uzskata Gorkšs un viņa juridiskie konsultanti.

@kajbumba gribat 100 000,- EUR palīdziet Ljashenko uzvarēt p.s. ja kādam ir vel kas ko baidās publicēt savā profilā, droši sūtiet. Anonimitāti garantējam.





"Mūsu uzskatā ir notikusi šāda ārēja ietekme un klienta vārdā esam vērsušies pie UEFA un FIFA, kuras lēmumi ir saistoši LFF, kā arī LFF. Procesi sākti saistībā ar FIFA ētikas kodeksa un UEFA disciplināro noteikumu iespējamiem pārkāpumiem. Pārkāpumi līdzīgi, bet divas dažādas organizācijas pārkāpumus izskatīs. UEFA ir saistībā dāvanu un citu labumu piedāvāšanu un pieņemšanu, kā arī korupciju. Tie ir 20. un 21. pants UEFA Disciplinārajos noteikumus. Attiecībā uz FIFA ētikas kodeksu tas ir līdzīgi, kā jau teicu, – dāvanu un citu labumu pieņemšana, kā arī kukuļošana un korupcija. Mūsu uzskatā ir notikusi šī ārējā ietekme un jāvērtē ietekmes nozīmīgums uz vēlēšanu procesu, kas notiks piektdien sasauktajā kongresā," skaidroja Gorkša pārstāvis, zvērināts advokāts Ivo Klotiņš.

Savukārt Ļašenko pārstāvji, zvērinātu advokātu birojs "Rode un partneri" pēc Gorkša paziņojuma ātri izvērtēja notikušo un sniedza savu vērtējumu, ka notikušajā nav nekādu pārkāpumu.

ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU BIROJA "RODE UN PARTNERI" JURIDISKAIS ATZINUMS PAR LFF PREZIDENTA AMATA KANDIDĀTA VADIMA ĻAŠENKO DARBĪBU PRIEKŠVĒLĒŠANU LAIKĀ