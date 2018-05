Pēc Gorkša kļūšanas par LFF prezidentu aprīļa nogalē kļuva skaidrs, ka ģenerālsekretāra amatu nāksies atstāt Mežeckim. 25 gadus šajā amatā nostrādājušais Mežeckis vēl pirms vēlēšanām nevēlējās atstāt amatu kopā ar bijušo LFF prezidentu Gunti Indriksonu. "Vai Jānis Mežeckis 27. aprīlī LFF kongresā iesniegs atlūgumu? Jāskatās, kas būs prezidents. Tas ir juridisks jautājums. Pats nedomāju atkāpties, jo man ir līgums līdz četru gadu cikla beigām. Pašam atkāpties it kā nebūtu loģiski," marta beigās sarunā ar portālu "Delfi" teica Mežeckis.

Tomēr 3. maijā Mežeckis pats iesniedzis atlūgumu, atbrīvojot vietu Gorkša izraudzītajam ģenerālsekretāram Pukinskam. Mežeckis amatu ieņems līdz maija beigām, bet no 1. jūnija LFF darbinieku sarakstā nebūs atrodams Jāņa Mežecka vārds, sola LFF jaunā vadība. No 1. jūnija Mežeckis konsultēs LFF un gadus būs LFF pagaidu valdes loceklis bez balss tiesībām.

Lai gan Mežeckis pats atkāpies no amata, vienošanās ar viņu joprojām nav panākta. Pēc Gorkša un Pukinska teiktā, ar Mežecki izrunāti visi līguma pārtraukšanas aspekti, tomēr kompensācijas apmēru LFF nedrīkst publiskot. Kā norāda LFF, to var atklāt pats Mežeckis, ja vēlas.

Ja vien ar Mežecki nav slēgts īpašs līgums, kurā iestrādāti dažādi atkāpšanās varianti un kompensāciju apmēri, tad Latvijas likumdošana paredz Mežeckim kompensāciju četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

Līdzīgi, bet tomēr arī citādāk, ir ar bijušo valstsvienības galveno treneri Starkovu. Treneris pēc valstsvienības neizteiksmīgā snieguma un apkaunojošā zaudējuma Gibraltāram pats neatkāpās, bet viņu vēlāk atlaida LFF valde.

Tā kā līgumu lauž LFF, tad Starkovam pienākas līgumā ietvertā kompensācija. Gorkšs pēc apstiprināšanas amatā norādīja, ka Starkova jautājums būs viens no pirmajiem, ko centīsies realizēt un pielikt tam punktu. Gandrīz mēneša garumā ar Starkovu risinājušās ilgstošas pārrunas un diskusijas, un šonedēļ esot panākts izlīgums "galvenajos jautājumos". Tāpat kā ar Mežecki, vienošanās oficiāli nav parakstīta, tā ir tikai mutiska.

Un, tāpat kā Mežecka gadījumā, LFF jaunā vadība nedrīkst atklāt Starkovam pienākošos kompensācijas apmēru, ja vien pats treneris to nevēlēsies atklāt.

Pirms tam vēl pašreizējais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis medijiem atklāja, ka Starkova alga bijusi 75 000 eiro gadā. Kā norāda Pukinsks, teorētiski Mežeckis nemaz nav drīkstējis šo summu nosaukt, jo to paredz vienošanās.

Gorkšs, tāpat kā divi citi LFF prezidenta amata tīkotāji Krišjānis Kļaviņš un Vadims Ļašenko, pirmsvēlēšanu posmā uzsvēra, ka, atšķirībā no iepriekšējā organizācijas vadītāja Indriksona, plāno strādāt pilnvērtīgi un saņemt par to atalgojumu. Tagad Gorkšs atzīst, ka atalgojuma jautājums pirmajā mēnesī nav bijis aktuāls un vēl nav apspriests, bet to aktualizēs kādā no valdes sēdēm. Kā ar smaidu uz lūpām sacīja Gorkšs, "pirmais mēnesis nāk pa brīvu".