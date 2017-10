"Mēs vēlējāmies iestāties pret rasismu," pēc mača, kurā "Hertha" futbolisti ar rezultātu 0:2 atzina Gelzenkirhenes "Schalke 04" pārākumu, pauda komandas kapteinis Pērs Skjelbreds.

"Hertha" sākumsastāva futbolisti laukumā nometās uz ceļa un sadevās elkoņos, bet viņu piemēram sekoja arī laukuma malā esošie rezervisti un treneru korpuss.

""Hertha" iestājas par toleranci un atbildību! Par tolerantu Berlīni un atvērtu sabiedrību, tagad un vienmēr!" tviterī rakstīja klubs.

Hertha BSC stands for tolerance and responsibility! For a tolerant Berlin and an open-minded world, now and forevermore! #TakeAKnee #hahohe pic.twitter.com/spZvRSGVxQ