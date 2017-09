De Būrs no amata tika atbrīvots 11. septembrī pēc neveiksmīga sezonas sākuma – "Crystal Palace" piedzīvoja zaudējumu četrās spēlēs no četrām, turklāt nevienā no šiem mačiem Londonas klubs nespēja gūt vārtus.

Roy Hodgson has been appointed as the new manager of Crystal Palace FC 🔴🔵#southlondonandproud pic.twitter.com/hl6fhsaesc— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 12, 2017

Ar 70 gadus veco treneri līgums parakstīts uz diviem gadiem.

Pirms tam Hodžsons bija Anglijas izlases galvenais treneris, un šo posteni pameta pēc 2016. gada Eiropas čempionāta finālturnīra. "Crystal Palace" bija pirmais klubs, ko Hodžsons pārstāvēja kā spēlētājs.

Bijušais Nīderlandes izlases spēlētājs Franks de Būrs "Crystal Palace" pievienojās šā gada jūnijā, un ar viņu līgums tika noslēgts uz trim gadiem.