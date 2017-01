Incidents, Meisonam ar "Chelsea" aizsargu Geriju Kehilu saduroties cīņā gaisā par bumbu, notika mača pirmajā puslaikā. Pēc notikušā Hallas kluba spēlētājs uz nestuvēm tika nonests no laukuma un nogādāts slimnīcā, kur viņam konstatēja galvaskausa traumu un nekavējoties izdarīja neiroķirurģisku operāciju.

Paredzēts, ka 25 gadus vecais futbolists vēl vairākas dienas paliks slimnīcā.

Viņa oponents spēli varēja turpināt, un 82. minūtē tieši Kehils guva vārtus, panākot spēles beigu rezultātu - 2:0 "Chelsea" labā.

Pēc notikušā sociālajos tīklos atbalstu "Hull City" spēlētājam izteikuši gan citi premjerlīgas klubi un to pārstāvji, gan bijušie komandas biedri no Totenhemas "Hostpur".

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN

— Gareth Bale (@GarethBale11) January 22, 2017