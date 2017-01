Ar mērķi paaugstināt valsts futbola izlases līmeni, nākamajā Ķīnas futbola čempionāta sezonā tiks ieviests stingrāks leģionāru limits, lēmusi Ķīnas Futbola federācija.

Nākamsezon klubi būs spiesti vairāk paļauties uz vietējiem spēlētājiem - uz katru spēli drīkstēs pieteikt tikai piecus ārzemju spēlētājus un no tiem tikai trīs varēs piedalīties mačā no pirmās minūtes. Spēles pieteikumā būs jābūt diviem futbolistiem, kas nav sasnieguši 23 gadu vecumu, un vienam no tiem būs jāiziet laukumā pamatsastāvā.

Kā zināms, Ķīnas futbola čempionāts ir viens no bagātākajiem pasaulē - šīs valsts klubi labprāt piesaista dažādu valstu futbola zvaigznes, piesolot viņiem ievērojamas algas. Tā argentīnietis Karloss Tevess, pagājušā gada nogalē pieņemot Šanhajas "Shenhua" futbola kluba piedāvājumu, kļuva par vislabāk apmaksāto futbolistu pasaulē.