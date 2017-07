Raivim Andrim Jurkovskim gūstot vārtus kompensācijas laikā, "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas komanda "Liepāja"/"Mogo" pirmdien svinēja uzvaru Latvijas kausa astotdaļfinālā.

Liepājnieki viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja "komanda.lv" pirmās līgas komandu "Daugavpili", kas pērn spēlēja virslīgā.

Uzvaru Liepājas komandai izrāva Jurkovskis, kurš bija precīzs kompensācijas laika pirmajā minūtē. Vispirms Deivids Drāznieks no kreisās malas raidīja bumbu soda laukumā, kur Oskars Kļava to pāradresēja Jurkovskim, kurš no tuvas distances pārspēja pretinieku vārtsargu.

Zīmīgi, ka arī ceturtdien notikušajā UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē liepājnieki sev vajadzīgo rezultātu nodrošināja tikai kompensācijas laikā. Izšķirošos uzvaras vārtus kompensācijas laika beigās gūstot Artūram Karašauskam, "Liepāja", kas Eirokausos startē bez titulsponsora nosaukumā, savā laukumā ar 2:0 pārspēja Ziemeļīrijas klubu Belfāstas "Crusaders", iekļūstot nākamajā kārtā.

"Liepāja" divu spēļu summā nospēlēja neizšķirti 3:3, otrajā kārtā iekļūdama, pateicoties izbraukumā gūtajiem vārtiem. Jau šonedēļ otrās kārtas pirmajā spēlē Liepājas klubs savā laukumā uzņems Lietuvas komandu Marijampoles "Sūduva".

Liepājas komanda šobrīd ieņem trešo vietu virslīgas kopvērtējuma tabulā, kamēr daugavpilieši pirmajā līgā ir sestie.

Pagājušajā nedēļā par Daugavpils komandas galveno treneri kļuva Viktors Morozs. Zīmīgi, ka trenera karjeru viņš uzsāka "Skonto" rindās, palīdzot Tamazam Pertijam, kurš tagad ir "Liepāja"/"Mogo" galvenais treneris.

Līdz ar Liepājas vienības uzvaru zināmas visas astoņas Latvijas kausa ceturtdaļfinālistes. Ceturtdaļfināla pāri tiks noteikti ar izlozi, kas plānota 18.jūlijā.

Kā vēstīts, ceturtdaļfinālu piektdien sasniedza Latvijas čempione Jūrmalas "Spartaks", kas ar 2:0 pieveica pirmās līgas komandu "Grobiņa", kuras galvenais treneris ir Viktors Dobrecovs, bet sestdien RFS viesos pamatlaikā cīnījās neizšķirti 0:0 ar "komanda.lv" pirmās līgas komandu "Progress"/"Olaine", tomēr pieliktajā laikā raidīja četras bumbas pretinieku cietoksnī, svinot pārliecinošu uzvaru ar 4:0, kamēr "Metta"/"Latvijas Universitāte" viesos ar 3:0 viesos pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas arī spēlē pirmajā līgā.

Savukārt svētdien astotdaļfināla duelī "Ventspils", kas maijā uzvarēja 2016./17.gada sezonas kausa izcīņā, izbraukumā ar 9:1 sagrāva otrās līgas vienību "Monarhs"/"Flaminko". Citā Latvijas kausa mačā "Riga" viesos, ar 5:0 droši uzvarēja "komanda.lv" pirmās līgas čempionātā spēlējošo Preiļu BJSS vienību, bet trīskārtējā kausa ieguvēja "Jelgava" ar 8:0 bija pārāka pār vēl vienu pirmās līgas vienību "Jēkabpils"/JSC.

Jau iepriekš automātiski vietu ceturtdaļfinālā bija ieguvusi otrās līgas vienība Liepājas "Karosta", kuras sastāvam pieteikts leģendārais Māris Verpakovskis. Pēc sekmīgas 1/16 fināla pārvarēšanas tai astotdaļfinālā bija iecerēts tiksies ar "Babīti"/"Dinamo", kas gan pēc daudziem totalizatoru likmju uzraugu ziņojumiem par aizdomīgām spēlēm ir izslēgta no virslīgas un kausa izcīņas.

Kausa sezonas turpinājumā ceturtdaļfināla pāri tiks noteikti ar atsevišķu izlozi. Pusfināla stadijā uzvarētājs tiks noteikts vienā spēlē, bet fināls paredzēts oktobrī.

Pērnā gada beigās tika ieviestas izmaiņas Latvijas kausa izcīņas izspēlē, kas līdz ar šo gadu paredz atgriešanos pie turnīra izspēles viena kalendārā gada ietvaros. Šīs izmaiņas nozīmē, ka šogad tiek izspēlēti divi Latvijas kausa izcīņas turnīri - vispirms noslēdzās 2016./17. gada Latvijas kausa izcīņas sezona, kur triumfēja "Ventspils", savukārt jūnijā sākās 2017. gada Latvijas kausa izcīņas sezona, kas noslēgsies ar finālu oktobra izskaņā.

Latvijas kauss futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008.gadam, bet kopš 2009./10.gada tas tiek iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī. Līdz ar to ceturtā Latvijas dalībniece Eirokausos tiek noskaidrota vien aptuveni mēnesi pirms jaunās UEFA Eiropas līgas sezonas sākuma.