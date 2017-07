Kādreiz slavenais itāļu futbolists Kristiāns Panuči kļuvis par jauno Albānijas valstsvienības galveno treneri.

Līdz ar to 44 gadus vecais Panuči stājies sava tautieša Džanni de Biasi vietā, kurš no Albānijas izlases galvenā trenera amata atkāpās jūnijā. Šis speciālists komandu vadīja kopš 2011.gada, aizvedot to līdz pērnā Eiropas čempionāta finālturnīram.

Līdz šim Albānija tik augsta līmeņa turnīrā vēl nebija spēlējusi, tādēļ de Biasi tika piešķirta šīs valsts pilsonība.

Panuči ar Albānijas Futbola federāciju vienojies, ka vadīs komandu arī 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā.

Iepriekš Panuči no 2012. līdz 2014. gadam strādāja Krievijas izlasē kā sava tautieša Fabio Kapello palīgs, bet pēc tam vadīja Itālijas B sērijas komandas "Livorno" un "Ternana".

"Esmu pārliecināts, ka manā rīcībā ir laba komanda. Lai gan iespēju kvalificēties Pasaules kausam tikpat kā vairs nav, mums jāgatavojas ar mērķi kvalificēties 2020.gada Eiropas čempionātam," uzsvēra Panuči.

Savas futbolista karjeras laikā Panuči pārstāvēja tādas komandas kā "AC Milan", Madrides "Real", Milānas "Inter" un "AS Roma". Viņš kļuvis par Itālijas un Spānijas čempionu, kā arī divreiz triumfējis UEFA Čempionu līgā.

Tāpat Panuči nospēlēja 57 spēles Itālijas izlasē un guva četrus vārtus.

2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra Eiropas G grupā Albānijai sešās spēlēs ir deviņi punkti un trešā vieta tabulā, kamēr pa 16 punktiem ir Spānijai un Itālijai.

Kvalifikācijas grupā spēlē arī Izraēla, Maķedonija un Lihtenšteina.

2018. gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Krievijā. No Eiropas zonas deviņu apakšgrupu uzvarētāji uzreiz tiks pie ceļazīmēm uz finālturnīru, bet astoņas labākās otro vietu ieguvējas izslēgšanas spēlēs noskaidros vēl četras finālturnīra dalībnieces.