Pēc daudziem totalizatoru likmju uzraugu ziņojumiem "Babīte"/"Dinamo" komanda ceturtdien izslēgta no "SynotTip" Latvijas virslīgas futbola čempionāta.

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komisija paziņojumā uzskaitījusi sešus aizdomīgus mačus, vienbalsīgi nolemjot "Babīte"/"Dinamo" izslēgt no virslīgas čempionāta.

Tiesa, lemts nepiemērot sankcijas atsevišķiem "Babīte"/"Dinamo" spēlētājiem, treneriem un amatpersonām līdz izmeklēšanas noslēgumam sadarbībā ar starptautiskām organizācijām un vietējām tiesībsargājušajām institūcijām.

Tāpat lemts anulēt visus Babītes komandas gūtos punktus virslīgas čempionātā.

Šīs sezonas pirmajās 12 kārtās Babītes vienība bija spējusi gūt divus kopvērtējuma punktus.

Diskvalifikācija mainījusi arī situāciju virslīgas kopvērtējumā un "Riga" komanda no ceturtās vietas pakāpusies uz otro, kamēr vicečempione "Ventspils" atkāpusies uz sesto pozīciju.

Zīmīgi, ka paralēli LFF DK lēmusi arī par aizdomīgu spēli Latvijas kausa izcīņā, ko šonedēļ tiesnesis nolēma pārtraukt un neizspēlēt līdz galam.

Kā vēsta LFF DK, Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) azartspēļu krāpšanas atklāšanas sistēma (BFDS) un "Sportradar Integrity Services" ziņojumos vēstīts, ka sešu spēļu ietvaros no "Babīte"/"Dinamo" komandas puses veiktas darbības, kas vērstas uz manipulācijām ar spēļu rezultātiem labuma gūšanas nolūkos.

Plaši izskanēja jau pirmais mačs, kad 9.februārī Ziemas kausā Babītes komanda tikās ar Marijampoles "Sūduva" no Lietuvas. Turpinājumā aizdomīgs bijis arī 15.aprīļa virslīgas mačs ar "Ventspili", 29.aprīļa cīņa ar "Metta"/"Latvijas Universitāte" komandu, kā arī 20.maija duelis ar RFS vienību,

Tiesa, spēle ar RFS gan nav noslēgusies ar likmju licējiem nepieciešamo rezultātu, tomēr arī tās laikā bijušas aizdomīgās likmju svārstības.

Tāpat aizdomīga bijusi arī 7.aprīlī un 10.jūnijā notikušas pārbaudes spēles. Pirmo no šiem mačiem jau 17.minūtē Āzijas valstu bukmeikeru kantori izņēmuši no apgrozījuma.

Kā vēsta LFF DK, uz komitejas sēdi 18.maijā ieradies arī pārstāvis no likmju monitoringa uzņēmuma "Sportradar", kā arī saņemtas liecības no komandas pārstāvjiem. Atsevišķi "Babīte"/"Dinamo" spēlētāji norādījuši, ka aprīlī spontāni organizētas treniņnometnes laikā dzirdējuši sarunas starp atsevišķiem futbolistiem, kas netiešā veidā licis noprast, ka tiek runāts vai panākts vēlamais iznākums.

Tikmēr kluba direktors Igors Ņežmakovs pilnībā noliedzis manipulācijas ar rezultātiem. Viņš norādījis, ka ne klubs, ne LFF nevar izskaust likmju izdarīšanu un spēlēm ar "Babīte"/"Dinamo" dalību un norādījis, ka pēc vairāku spēlētāju atskaitīšanas situācija uzlabojusies, kā arī komanda "spēlē godīgu spēli". Ņežmakovs paudis, ka plānojis pastiprināt sastāvu pāreju periodā, taču klubs ir uzskatījis par nepieciešamu sagaidīt LFF DK sēdi pirms spēlētāju transfēru veikšanas.

Līdz ar to LFF DK lēmusi izslēgt Babītes komandu, paužot, ka 2018.gada sezonā tā būs tiesīga pieteikties Latvijas otrās līgas čempionātam.

Kā ziņots, jau pirms sezonas tā brīža virslīgas izpilddirektors Olivers Šlēgls aģentūrai LETA pauda, ka nav šaubu par to, ka Babītes komandas spēle Ziemas kausā bijusi sarunāta. Toreiz viņš uzsvēra, ka "Babīte"/"Dinamo" "saņēmusi tumšu dzelteno kartīti".

Līdz ar to virslīgas čempionātā līdz sezonas beigām paliks tikai septiņas komandas.

Atskaitot kopvērtējumā spēles ar "Babīte"/"Dinamo" dalību, virslīgas kopvērtējuma līderpozīcijā ar 21 punktu desmit mačos joprojām ir Jūrmalas "Spartaks", otrajā vietā tagad ar 17 punktiem 11 spēlēs seko "Riga", bet pa 16 punktiem desmit mačos ir "Liepāja"/"Mogo" un "Jelgava" kontā.

Vēl attiecīgi 12 un 11 punkti desmit cīņās ir RFS un "Ventspilij", bet "Metta"/LU ar sešiem punktiem 11 dueļos atrodas septītajā pozīcijā.

"Babīte"/"Dinamo" šosezon reizi spēlēja neizšķirti ar RFS komandu, bet reizi ar čempioni "Spartaku".

Tāpat vairāki virslīgas rezultatīvākie spēlētāji zaudējuši vairākus savus vārtu guvumus. Pa diviem precīziem sitieniem atskaitīti Artūram Karašauskam ("Liepāja"/"Mogo") un Jevggēņijam Kozlovam ("Spartaks"), tomēr viņi tāpat ar pieciem vārtu guvumiem saglabā pirmo vietu.

Kā nosaka nolikums, klubam, kurš izstājas vai tiek izslēgts no čempionāta, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:3, ja tas nospēlējis vismaz 50% no čempionāta paredzētā spēļu skaita un kluba rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu turnīra tabulā. Gadījumā, ja klubs ir nospēlējis mazāk kā 50% spēļu, kā ir arī šajā gadījumā, rezultāti tiek anulēti un netiek ņemti vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu turnīra tabulā.

Tāpat LFF DK izskatījusi pirmdien notikušo Latvijas kausa otrā posma spēli, kurā 78.minūtē Rīgas "Jūrnieks" bija ar 11:0 vadībā pret "Salaspili", kad tiesnesis nolēmis cīņu pārtraukt.

"Spēles gaitā spēles tiesnesis un delegāts novēroja darbības no "Salaspils" spēlētāju puses, kas acīmredzami tika vērstas uz to, lai spēle tiktu zaudēta ar noteiktu vārtu starpību, "Salaspils" spēlētājiem apzināti kļūdoties, dodot piespēles pretinieku komandas spēlētājiem, kā arī veicot citas apzinātas darbības, kas vērstas uz noteikta rezultāta panākšanu," teikts LFF DK paziņojumā. "Spēles pārtraukumā spēles delegāts brīdināja abu komandu kapteiņus un trenerus par to, ka, turpinoties minētajām darbībām, spēle tiks apturēta un tiks sastādīts attiecīgs ziņojums par iesaistītajām personām. Turpinoties iepriekšminētajām darbībām pēc delegāta norādēm tiesnesis apturēja spēli, jo tika konstatēts, ka spēles gaitā no "Salaspils" futbolistu puses turpinās darbības, kas nav savienojamas ar godīgas spēles un sportiskajiem principiem."

LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja, uzklausot "Salaspils" vadību un atsevišķus spēlētājus, rekomendējusi LFF DK izslēgt "Salaspili" no otrās līgas čempionāta, tomēr lēmums par to varētu tikt pieņemts nākamajā sēdē.

Spēļu rezultātu sarunāšana arī iepriekš bijusi liela problēma Latvijas futbolā. Janvāra vidū Valsts policija (VP) spēļu rezultātu sarunāšanas lietā lūdza sākt kriminālvajāšanu pret divām personām, tostarp bijušo Daugavpils kluba "Dinaburg" prezidentu Oļegu Gavrilovu. Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, otra persona, pret kuru lūgts sākt vajāšanu, ir kluba tehniskais direktors Jevgēņijs Klopovs.

Lai cīnītos pret rezultātu sarunāšanu sportā, Latvijā tika mainīta likumdošana, ieviešot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.