Izdevuma "Football Italia" rīcībā esoša informācija liecina, ka Antonio Konte un viņa palīgi atlaisti bez oficiāla iemesla, līdz ar to nevar pretendēt uz kompensāciju par līguma laušanu. Tagad 48 gadus vecais Konte vērsies pie sava advokāta, lai šo lietu virzītu tālāk juridiskā ceļā un iespējamās tiesvedības dēļ Londonas klubs nevar oficiāli paziņot par Kontes atbrīvošanu.

Mediji jau ceturtdien, 12. jūlijā, ziņo, ka klubs jau esot lauzis līgumu ar Konti, un tuvākajā laikā tiks paziņots, ka viņa vietā nāks Mauricio Sarri. Arī vairāki spēlētāji jau publiski izteikuši pateicību Kontem par darbu un novēlējuši veiksmi tālākajā karjerā, piemēram, spāņu pussargs Sesks Favregass.

Thank you Mister for another Premier League title and FA Cup. It wasn't easy for me to convince you in the beginning but in the end I hope I did you proud! Good luck for the future. #CFC