Ventspils komandas labā vārtus guva angolietis Amansio Fortess, bet "Liepāja/Mogo" rindās ar precīzu sitienu izcēlās Jānis Ikaunieks.

Kurzemes derbijs sākās ar nelielu "Ventspils" pārsvaru, kas izpaudās lielākā bumbas kontrolē un uzbrukumu veidošanā. Tiesa, visu pirmo puslaiku neviena no komandām nespēja veikt kaut vienu sitienu vārtu rāmī. Pirmā puslaika otrajā pusē jau aktīvāka bija "Liepāja/Mogo", tomēr reālu vārtu gūšanas iespēju tā arī nebija, lielajā pārtraukumā vienībām dodoties bez gūtiem vārtiem.

Otrajā puslaikā laukumā jau bija vērojama aktīvāka spēle, bet 58. minūtē pārkāpums soda laukumā tika veikts pret liepājnieku pussargu Kristianu Damianu Torresu, kā rezultātā tika piešķirts 11 metru soda sitiens. Ar "pendeles" palīdzību rezultātu atklāja Ikaunieks, bet pēcāk iniciatīva pārgāja tieši "Liepāja/Mogo" futbolistu rīcībā, viņiem izveidojot vairākas labas vārtu gūšanas iespējas.

Tiesa, 71. minūtē laba iespēja panākt neizšķirtu bija ventspilnieku leģionāram Adelekem Akinjemi, bet viņa sitiens no asa leņķa lidoja vārtiem garām.

"Ventspils" neizšķirtu panāca piecas minūtes vēlāk, kad skaistu brīvsitienu realizēja Fortess, raidot bumbu vārtu devītniekā. Mača izskaņa aizritēja asā un emocionālā spēlē, turklāt ventspilnieku futbolists Eduards Tīdenbergs pamanījās trāpīt pa vārtu pārliktni, neizraujot komandai uzvaru.

Mačs tā arī noslēdzās ar neizšķirtu 1:1.

Zīmīgi, ka abas komandas spēkojās uz zālāja seguma, kamēr vēl citur mači norisinās uz mākslīgā laukuma. "Ventspils" spēles uz dabīgā seguma var aizvadīt, jo pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma atjaunota laukuma apsildīšana.

Kurzemes komandas no Ventspils un Liepājas virslīgā kopš 1997. gada spēkojušās 82. reizes. Šajos mačos 31 uzvaras izcīnījuši liepājnieki, lielāko artavu dodot vēju pilsētas priekštecei "Liepājas Metalurgam", 24 panākumi ir "Ventspils" kontā, bet 27 dueļi noslēgušies neizšķirti. Liepājas komandas šajos dueļos guvušas 105 vārtus, bet "Ventspils" - 89.

Abas Kurzemes vienības sezonu bija iesākušas ar divām uzvarām. Ventspilnieki pirmajā mačā ar 3:1 pārspēja "Valmiera Glass"/ViA vienību, bet otrajā spēlē ar 2:0 tika gūta virsroka pār "Jelgavu". Savukārt "Liepāja/Mogo" pirmajā duelī ar 1:0 izrāva uzvaru pār "Riga" komandu, bet nākamajā mačā ar 4:0 tika sagrauta "Valmiera Glass"/ViA.

Liepājas komandas otrajā mačā ar "hat-trick" izcēlās Artūrs Karašausks. Tikmēr ventspilniekiem trīs vārtus trīs mačos iesitis Adeleke Akinjemi.

"Ventspils" starpsezonā piedzīvoja pārmaiņas, turklāt ne tikai komandas sastāvā, bet arī treneru štābā un kluba vadībā, jo par vadītāju tika iecelts Krievijas uzņēmējs Adlans Šišhanovs, kurš pirms tam bija zināmā Moldovas futbola kluba Kišiņevas "Dacia" investors. Pēc aizvadītās sezonas, kad Kurzemes klubs pirmo reizi 20 gadu laikā palika ārpus virslīgas pirmā trijnieka, netika turpināta sadarbība ar angli Polu Ašvortu, viņa vietā ieceļot Dejanu Vukičeviču no Melnkalnes, kurš pirms tam strādāja tieši arī ar "Dacia" klubu.

Komanda starpsezonā šķīrās no vairākiem pieredzējušiem futbolistiem un nolīga leģionārus, no kuriem daļa iepriekš pārstāvējusi "Dacia" rindas, kā arī dažus vietējos talantus no Daugavpils.

Pirms jaunās sezonas liepājnieku sastāvu papildināja Latvijas izlases pussargs Jānis Ikaunieks, kurš atkal tiek izīrēts no Francijas augstākās līgas pastarītes "Metz". Tāpat vienības sastāvā ir palicis viens no pagājušās sezonas virslīgas rezultatīvākajiem futbolistiem Artūrs Karašausks, bet viens no skaļākajiem papildinājumiem ir argentīniešu aizsargs Aleksis Sarate, kurš ir spēlējis Argentīnas augstākās līgas klubos, bet pagājušā gada septembrī saņēma sešarpus gadu cietumsodu par sava komandas biedra draudzenes izvarošanu. Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, jo sportists un viņa pārstāvji turpina cīņu par nevainības pierādīšanu un ir iesnieguši apelāciju.

Ziņots, ka trešās kārtas ievadā piektdien "Riga" ar 1:0 pārspēja "Metta"/LU vienību, bet sestdien nākamajos dueļos "Spartaks" ar 4:2 apspēlēja "Valmiera Glass"/ViA futbolistus, kamēr RFS ar 3:0 pieveica "Jelgavu".

Virslīgas kopvērtējuma vadībā ar maksimāli iespējamiem deviņiem punktiem trīs spēlēs ir RFS, bet tai ar septiņiem punktiem seko "Liepāja/Mogo" un "Ventspils", kamēr "Spartaks" kontā ir seši punkti. Tikmēr trīs punkti ir "Jelgava" un "Riga" komandām, kamēr "Valmiera Glass"/ViA un "Metta/Latvijas Universitāte" pie punktiem pagaidām vēl nav tikušas.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja/Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".