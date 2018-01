Latvijas izlase D divīzijas pirmajā grupā spēlēs pret Gruzijas, Kazahstānas un Andoras valstsvienībām.

FIFA rangā Gruzijas izlase ierindojas 104. vietā, Andora atrodama 136. pozīcijā, bet Kazahstāna ieņem 135. vietu. Jau vēstīts, ka Latvijas izlase jaunākajā rangā pakāpusies uz 131. pozīciju.

Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs pēc izlozes secināja, ka visi gaidāmie pretinieki ir labi zināmi. "Izlozē mums nav sensāciju. Visi pretinieki mums ir zināmi, taču katru ir jārespektē un nopietni jāgatavojas spēlēm," Latvijas Futbola federācija citē Starkova teikto.

Kopumā vājākajā D divīzijā spēlēs 16 komandas, kuras sadalītas četrās apakšgrupās. Otrajā grupā spēlēs Baltkrievija, Luksemburga, Moldova un Sanmarīno, trešajā grupā cīnīsies Azerbaidžāna, Fēru salas, Malta un Kosova, bet ceturtajā grupā ielozēja Maķedoniju, Armēniju, Lihtenšteinu un Gibraltāru.

Izlozē tika noskaidroti pretinieki arī pārējās divīzijās.

C divīzija:

1. grupa: Skotija, Albānija, Izraēla;

2. grupa: Ungārija, Grieķija, Somija un Igaunija;

3. grupa: Slovēnija, Norvēģija, Bulgārija, Kipra;

4. grupa: Rumānija, Serbija, Melnkalne, Lietuva.

B divīzija:

1. grupa: Slovākija, Ukraina, Čehija;

2. grupa: Krievija, Zviedrija, Turcija;

3. grupa: Austrija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļīrija;

4. grupa: Velsa, Īrija, Dānija.

A divīzija:

1. grupa: Vācija, Francija, Nīderlande;

2. grupa: Beļģija, Šveice, Islande;

3. grupa: Portugāle, Itālija, Polija;

4. grupa: Spānija, Anglija, Horvātija.

Katra komanda ar katru izspēlēs mačus savā laukumā un izbraukumā laika posmā no 2018.gada septembra līdz novembrim. A divīzijā četru grupu uzvarētājas pēcāk sacentīsies Nāciju līgas finālsacensībās, ko uzņems viena no tajās iekļuvušajām valstīm.

Tikmēr B, C un D divīziju grupu uzvarētājas iegūs tiesības spēlēt divīziju augstāk, kamēr A, B un C divīziju grupu vājākās izlases nokritīs līmeni zemāk.

