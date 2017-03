Latvijas futbola izlase treniņus pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēles pret Šveici aizvadīs nevis Rīgā, bet gan Nijonā, kur laukuma īre ir trīs reizes lētāka nekā Latvijas galvaspilsētā Rīgā.

Kā skaidroja Latvijas futbola izlases menedžeris Roberts Mežeckis, Latvijas Futbola federācijai (LFF) valstsvienības viens treniņš Rīgas stadionā "Arkādija" izmaksā vairāk nekā 600 eiro. Savukārt Nijonā netālu no UEFA mītnes vietas esošajā bāzē par vienas nodarbības aizvadīšanu būs jāšķiras no 230 Šveices frankiem (215 eiro). Latvijas futbola izlase Nijonā varēs izvēlēties kādu no sešiem pilna izmēra laukumiem, no kuriem viens ir mākslīgā seguma. Tāpat Nijonas bāzē ir plaša trenažieru zāle un citas ērtības, lai sportisti un treneri varētu aizvadīt pilnvērtīgus un daudzpusīgus treniņus, kas nebūtu iespējams stadionā "Arkādija".

Latvijas futbola izlase 20. martā dosies Šveici, kur aizvadīs treniņus, jo Latvijā nodarbības nav plānotas. 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas otrās grupas spēli pret šveiciešiem Latvijas izlase aizvadīs 25. martā. Spēles sākums Ženēvas stadionā pulksten 19:00 pēc Latvijas laika.

Stadions "Arkādija" ir Rīgas Futbola skolas pārziņā. Kā portālam "Delfi" skaidroja RFS direktors Vladimirs Žuks, laukuma īres cenu nosaka pašvaldība – šajā gadījumā to noteicis Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Kāda ir summa un vai tā ir lielāka par minētajiem 600 eiro, Žuks nemācēja teikt, aicinot vērsties departamentā.

Portāls "Delfi" ir vērsies RD Izglītības, kultūras un sporta departamentā ar lūgumu komentēt šo informāciju.