Labuta vārds vairākas reizes pieminēts "Der Spiegel" šāgada 26. numurā rakstā "Kā spēļu rezultātu sarunātāji no Āzijas iefiltrējas Eiropas futbolā". Tajā norādīts, ka UEFA nodēvējusi Labutu par "aizdomīgu personu"

Rakstam pamatā ir novērotais 29. aprīļa spēlē Īrijas pēc spēka otrās līgas spēlē starp Labuta pārstāvētās Atlonas un Longfordas komandām. Īrijas Futbola asociācija (FAI) pēc tās saņēma ziņojumu no UEFA par to, ka šajā spēlē konstatētas aizdomīgas likmju svārstības. Par to tika sākta izmeklēšana.

"Der Spiegel" raksta, ka līdz 80. minūtei Atlona bija iedzinējos ar 1:2, kad tās portugāļu treneris Rikārdu Kravu rumāņu pussargu Draganu Sfrijanu pārcēlis pie aizsargiem. Pēc tam sākušās aizdomīgas lietas, kad Labuts pēkšņi sācis bieži izskriet no vārtiem. Savukārt kompensācijas laikā pēc tālas piespēles vispirms Sfrijanam nav izdevies uztvert bumbu un Labuts ielaidis vieglu un tveramu bumbu savos vārtos. Spēle beidzās ar rezultātu 3:1 Longfordas labā.

"Ja es būtu labs vārtsargs, tad spēlētu Madrides "Real"," viņš bija sacījis vēlāk. Labuts vārtu zaudējumā vainoja savu meistarību.

Pēc spēlēšanas bēdīgi slavenajos un no futbola kartes nozudušajos Latvijas klubos "Gulbene", Ilūkstes NSS un "Jūrmala", kuru kā nelāgas slavas īpašnieci vācu žurnāls piemin īpaši, Labuts spēlēja "Atletico" no Portugāles, kur arī bija iesaistīts spēļu sarunāšanas skandālā.

Vācu žurnāls norāda uz to, ka pastāv noteikts spēlētāju loks, ar kuru palīdzību iespējams ietekmēt spēļu rezultātus. Izrādās, ka ļoti daudzi no tādiem kopā vienlaicīgi ir spēlējuši aizdomīgajos klubos, ar kuriem ir manipulēts. Kā zināms, skandalozajā spēlē Īrijā laukumā bija vēl viens Latvijas futbolists Kirils Grigorovs,

Kā raksta "Der Spiegel", šādi spēlētāji tiek negodīgo darboņu pārbaudīti mazāk spēcīgos čempionātos, lai pēc tam iesaistītu stiprākās komandās jau augstākā līmeni.

Laikraksts arī atzīmē, ka februārī Portugāles firma "Pre Season" kļuva par Atlonas "Town" līdzīpašnieci. Ar šo darījumu saistīts Mao Sjaoduns, kurš jau sen izpelnījies slavu kā viens no ietekmīgākajiem spēļu rezultātu sarunātājiem. Taču ir zināms, ka 34 gadus vecais ķīnietis darbojas arī kā spēlētāju aģents un ir izglābis no bankrota "Atletico", kas spēlē nu jau tikai Portugāles ceturtajā līgā.

Arī Latvijā izplatīta spēļu sarunāšanas sērga. Jūnija beigās vispirms "Babīte"/"Dinamo" komanda pēc sešām aizdomīgām spēlēm tika izslēgta no "SynotTip" Latvijas virslīgas čempionāta, bet nedaudz vēlāk sekoja Latvijas futbola čempionāta otrās līgas komandas "Salaspils" un Dobeles "Sirius" izslēgšanas, jo pastāv aizdomas, ka arī tās negodīgi centušās ietekmēt spēļu rezultātus.

Lai cīnītos pret rezultātu sarunāšanu sportā, Latvijā tika mainīta likumdošana, ieviešot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.