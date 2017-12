Biedrības ''Latvijas Futbola Virslīga'' biedru kopspaulcē viens no darba kārtības punktiem paredzēja izmaiņu veikšanu valdes sastāvā, kas saistīts ar ilggadējā locekļa Maksima Raspopova iesniegumu par vēlmi atstāt amatu. Biedrības kopsapulcē tika lemts valdes sastāvu palielināt no trim uz četriem locekļiem, kam sekoja vēlēšanas jeb biedru balsojums par četriem no kopumā pieciem kandidātiem. Starp tiem bija līdzšinējie valdes locekļi Uģis Bisenieks un Ainārs Tamisārs, kurš arīdzan pildīja valdes priekšsēdētāja funkcijas, kā arī savas kandidatūras iepriekš noteiktajā termiņā izvirzīja Maksims Krivuņecs (RFS), Romāns Lajuks (Riga FC) un Olafs Saulriets (FK Liepāja/Mogo). Pieci no astoņiem biedriem valdes sastāvā vēlējās redzēt Aināru Tamisāru, par vienu balsi vairāk Romānam Lajukam, savukārt pa septiņām balsīm ieguva visi pārējie kandidāti Uģis Bisenieks, Maksims Krivuņecs un Olafs Saulriets. Līdz ar to pēc nepilnu sešu gadu posma darbu valdē neturpinās tās līdzšinējais priešsēdētājs Ainārs Tamisārs, kam biedri pauda pateicību par ieguldīto laiku un darbu.

Balstoties uz biedrības statūtiem, jauno priekšsēdētāju iecēla jaunizveidotā valde, vienbalsīgi atbalstot Maksima Krivuņeca kandidatūru.

"Mana galvenā motivācija darboties valdē ir Latvijas futbola līmeņa celšana. Pašmāju futbola popularitātes galvenie avoti ir Virslīgas čempionāts un nacionālā izlase. Es redzu, ka tagad mūsu virslīgā ir dažas organizatoriskas problēmas un ir jūtams trūkums skaidri definētam attīstības plānam," sacīja Krivuņevs. "Līdz ar to uzreiz saskatu vairākus prioritārus savas darbības virzienus kā valdes priekšsēdētājam. Pirmkārt, tas būtu kompetenta izpilddirektora piesaiste un viņa konsultēšana finanšu un juridiskajos jautājumos. Tāpat starp mērķiem ir Virlīgas bužeta palielināšana, jaunu sponsoru piesaistīšana un, protams, produktīvs darbs ar esošajiem sadarbības partneriem. Izaicinājumu saskatu arī stratēģiskā līmenī, proti, klubu un līgas mārketinga līmeņa un atpazīstamības palielināšana, taču tas nebūs iespējams bez Virslīgas stratēģiskās attīstības plāna izstrādes nākamajiem četru gadu periodam.''