Ar mērķi "SynotTip" Latvijas futbola virslīgu padarīt populārāku un atraktīvāku turnīra rīkotāji noslēguši divu gadu līgumu ar kanālu "Best4Sport TV", kurā varēs vērot pašmāju augstākās līgas mačus, pirmssezonas preses konferencē atklāja biedrības "Latvijas Futbola virslīga" jaunais izpilddirektors Ainārs Dakša.

Jaunā virslīgas sezonas ar četriem mačiem sāksies šajā nedēļas nogalē.

"Šodien bija tikšanās ar futbola virslīgas klubu prezidentiem un novēlējām viņiem veiksmi. Mums ir parādījušies ambiciozi treneri un prezidenti. Iepriekšējā sezonā katrā spēlē rezultāts nebija prognozējams, ceram, ka šoreiz būs vēl lielāks skaits šādu maču," teica Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis.

"LFF un manā personā darbojamies spēļu sarunāšanas jomā. Pēdējo gadu laikā izslēgtas jau piecas komandas. Cīņa turpinās, lai virslīgā un futbolā vispār nenotiktu sarunātas spēles," uzsvēra Mežeckis.

Kopš 2015.gada virslīgas čempionātā piedalās astoņas komandas, kurai katrai sezonā jāaizvada 28 mači.

"Astoņas komandas četros riņķos ir optimāls virslīgas čempionāts. Protams, gribētos 16 vienības, bet neesam tam gatavi," atzīmēja LFF ģenerālsekretārs.

Virslīga kopš pērnā gada maija līdz šī gada februārim funkcionēja bez izpilddirektora, kura amatā stājies Dakša, kurš pirms tam bija Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs.

"Ļoti liels prieks pievienoties futbola komandai. Ceru, būšu liels palīgs. Šo sezonu iesākam ar astoņām komandām, paplašinot savu ģeogrāfiju. Aizvadītās sezonas spraigās cīņas turpināsies arī šajā sezonā," teica Dakša.

Iepriekš futbola virslīgas mačus pārraidīja "Sportacentrs.com TV" un spēles atspoguļoja portāla žurnālistu komanda, bet tagad dueļus varēs vērot kanālā "Best4Sport TV".

"Šīs sezonas jaunums ir mērķis kļūt atraktīvākiem un pievilcīgākiem sabiedriskajā telpā. Viens no šiem soļiem ir divu gadu sadarbības noslēgšana ar "Best4Sport TV". Sadarbība paredz, ka visas spēles būs pieejamas platformā "Shortcut" un "Best4Sport TV" kanālā. Būs viena kārta centrālā spēle, kur būs arī studija," skaidroja Dakša.

Viņš pēc stāšanās amatā pauda vēlmi Latvijas futbola virslīgu izveidot par labāko čempionātu Latvijā.

"Kopā mums ir tas pa spēkam. Virslīgas mači "Shortcut" vietnē nebūs maksas, tie būs pieejami visiem. Izvēlējāmies šo sadarbību ar domu par ilgtermiņu," atzīmēja Dakša, kurš cer palielināt skatītāju skaitu arī tribīnēs. "Ņemot vērā mūsu apstākļus un mobilitāti, skatītāju skaitu samazināšanos var skaidrot divējādi - vairāk skatās televīzijā, pēdējos gados vidējais apmeklējums ir audzis. Mēģināsim par Latvijas futbolu runāt pozitīvi, lai gan šobrīd tā vide ir diezgan negatīva."

Tikmēr "Best4Sport TV" satura koordinators Andris Melnalksnis atklāja, ka kanālu ar degsmi futbolā ievilcis virslīgas valdes priekšsēdētājs Maksims Krivuņecs.

"Mūsu kanālā futbols ir bijis nepiedodami maz, tāpēc esmu priecīgs par šo sadarbību. Kārtas centrālā spēle tiks translēta "Best4Sport" centrālajā kanālā, pārējās spēles tiks pārraidītas papildus kanālā, kas būs pieejams "Shortcut" vietnē," atklāja Melnalksnis.

Iepriekšējās divas sezonas par Latvijas čempioni kļuva Jūrmalas "Spartaks" komanda, pie kuras stūres stājies Uzbekistānas speciālists Samvels Babajans.

"Latvijas futbols man ir pazīstams, it sevišķi "Skonto" un "Ventspils" komandas pēc mačiem Eirokausos. Arī zinu par Latvijas panākumiem 2004.gada Eiropas čempionātā. Kļūt par "Spartaka" galveno treneri man ir liels izaicinājums, jo pirmo reizi esmu ārpus Uzbekistānas. UEFA Čempionu līgā mums jānostartē cienīgi. Būs citādāka spēle, jo no pamatsastāva palikuši tikai trīs futbolisti. Optimālajā sastāvā komanda pirmo reizi izies laukumā tikai virslīgas pirmajā mačā. Ir spēcīgi konkurenti, un cīņa būs vēl nopietnāka," stāstīja Babajans.

"No iepriekšējās sezonas nomainījusies diezgan daudz spēlētāju, bet ir pievienojušies spēcīgi futbolisti. Varbūt uzbrukums vairs nav tik jaudīgs, bet esam gatavi aizstāvēt titulu," teica "Spartaka" aizsargs Mārcis Ošs, kurš iepriekšējās sezonas pārstāvēja "Jelgavu".

Tikmēr par vicečempioni pērn kļuva "Liepāja"/"Mogo" komanda.

"Ar solīti uz augšu pietiktu. To mēs mēģināsim darīt, bet mērķis ir sasniegt Eirokausus. Ambīcijas gan ir visiem. Kad futbolists uzģērbj Liepājas komandas formu, mums visiem jābūt vienādiem - neatkarīgi, vai esi vietējais, vai ārzemnieks. Šobrīd šķiet, ka atmosfēra komandā ir labāka nekā pērn," teica komandas galvenā trenera Tamaza Pertijas asistents Mareks Zuntners, kuram piekrita vienības vārtsargs Valentīns Raļkevičs.

Savukārt bronzas godalgas pērn ieguva ambiciozā "Riga", kurai šī būs trešā sezona virslīgā.

"Ceru, ka klubam būs panākumi un tas atvedīs cilvēkus tribīnes. Mums ir labāk, ja tribīnēs ir vairāk līdzjutēju. Spēlētājiem ir vieglāk spēlēt tieši labā atmosfērā. Visi gaida pirmo spēli. Ceram, ka komanda parādīs savu kvalitāti un mums būs ļoti veiksmīga sezona. Budžets nekad neuzvar čempionātā. Ceram, mums veiksies labāk nekā iepriekšējā sezonā," atzīmēja komandas galvenā trenera Goces Sedloska asistents Aleksandrs Vlaho.

"Šogad "Riga" ir ļoti konkurētspējīga komanda. Viss būs atkarīgs no pašiem. Šajā sezonā 4-5 komandas vienu otru var apspēlēt. Visu izšķirs sīkumi," teica komandas vārtsargs Germans Māliņš, kurš iepriekšējā sezonā pārstāvēja RFS vienību.

Ievērojamākās pārmaiņas starpsezonā notikušas "Ventspils" klubā, kur ir jauns prezidents, treneris un atjaunināts sastāvs.

"Šeit ir 4-5 komandas, kas var cīnīties par titulu. To starpā esam arī mēs. Mūsu mērķis jau no pirmās dienas ir kļūt par Latvijas čempioniem un šim mērķim arī strādājam. Komanda strādā ļoti labi," uzsvēra komandas jaunais galvenais treneris Dejans Vukučevičs.

"Esam ļoti kārtīgi pastrādājuši - daudz trenējāmies un spēlējām. Uzskatu, ka sezonai esam gatavi. Mums ir daudz jaunu futbolistu, bet komandas kodols ir palicis. Mēnesis treniņnometnē Spānijā deva ļoti daudz, iepazinām viens otru," piebilda komandas aizsargs Ritvars Rugins.

Tāpat jauns galvenais treneris ir RFS komandai, kuru vadīs lietuvietis Valds Dambrausks.

"Jau pirms tam gana labi zināju Latvijas futbolu. Lietuva un Latvija viena otrai tuvu, man nav nekas jauns - būt Latvijas futbolā. Pirmie iespaidi ir pozitīvi un jūtos kā mājās," teica Dambrausks, kura vadītā komanda uzvarēja pirmssezonas sagatavošanās turnīrā "Virslīgas kauss". "Šo turnīru nevajag uzskatīt kā nopietnu mērauklu, jo vairums nespēlēja spēcīgākos sastāvos. Tomēr uzvarām ir jākļūst par ieradumu, tāpēc esam priecīgi, ka uzvarējām turnīrā un sāksim jauno sezonu un pozitīvas nots."

"Virslīgā nebiju spēlējis divarpus gadus. Pa šo laiku komandas, kas bija zemāk, palikušas konkurētspējīgākas. Kopējais līmenis šeit ir audzis. RFS aizvadīja produktīvu pirmssezonas posmu. Lai arī rezultāti ir labi, šobrīd mākoņos nelidināmies," atzīmēja RFS komandas aizsargs Kaspars Dubra.

Ievērojamas izmaiņas sastāvā ir arī "Jelgavai", kura šķīrusies no vairākiem futbolistiem, kuri komandai palīdzēja trīs reizes triumfēt Latvijas kausa izcīņā.

"Veidojam pavisam jaunu komandu. Janvāris un februāris mums pilnībā pagāja, lai piesaistītu futbolistus, un tikai tad normāli varējām sākt gatavoties. Tikai "Virslīgas kausā" izgājām optimālā sastāvā," teica "Jelgavas" stūrmanis Ravils Sabitovs.

"Gars, par ko visi cienīja Jelgavas komandu, ir palicis. Mums vēl jāuzlabo spēles kvalitāte. Sliktāk par pagājušo gadu nebūs," pauda "Jelgavas" komandas veterāns Valērijs Redjko.

Jau vairākas sezonas pēc kārtas priekšpēdējo vietu virslīgā ieņēmusi "Metta"/"Latvijas Universitāte", kas tikai pārspēlēs saglabājusi vietu augstākajā divīzijā.

"Katru gadu gribam izvairīties no pārspēlēm, bet vienmēr esam, kur esam. Mērķi ir ilgtermiņā un pārāk par to neskumstam. Stress par pārspēlēm bija labs treniņš mūsu jaunajiem spēlētājiem. Ne kurš katrs to var izturēt. Ar katru gadu paliek jaunāki. Šogad vidējais vecums būs knapi 20 gadi, kamēr pašam vecākajam spēlētājam - 27 gadi. Mums ir jauni un perspektīvi futbolisti, kam pēc iespējas ātrāk jāsāk spēlēt virslīgā," atklāja "studentu" galvenais treneris Andris Riherts, kuram piekrita komandas vārtsargs Dāvis Ošs.

Pērn ceļazīmi uz virslīgu izcīnīja "Valmiera Glass"/ViA komanda, šai pilsētai valsts spēcīgākajā čempionātā atgriežoties pēc 15 gadu pārtraukuma.

"Pēc "Virslīgas kausa" jūtu, ka varam iekniebt jebkuram pretiniekam. Vienīgā problēma, ka šobrīd remontē abus laukumus, tāpēc mājas spēles sākumā notiks Staicelē, kas gan nav tālu no Valmieras," teica komandas galvenais treneris Gatis Ērglis.

Starpsezonā komandu papildināja valmierietis Gatis Kalniņš, kurš iepriekš pārstāvēja "Metta"/LU vienību.

"Sajūtas ir pacilājošas. Mans solis bija loģisks, jo nevienam nav noslēpums, ka mana karjera iet uz noslēdzošo fāzi. Diezgan loģiski, ka atgriežos mājās. Izvēle nebija vienkārša, bet loģiska," atklāja pieredzējušais uzbrucējs.

Arī šajā sezonā virslīgā spēlēs ar "Nike" bumbām, kamēr viens no sponsoriem būs sporta preču tirgotājs "Sportland".

"Futbols attīstās, un tas padara to ļoti interesantu. Tāpēc arī "Nike" turpina atbalstīt futbola virslīgu. Esam partneri jau piecus gadus. Pēdējie gadi bijuši ļoti veiksmīgi. Domāju, tāds būs arī šis gads," teica "Vivasport" tirdzniecības vadītājs Aleksandrs Ļotovs.

"Atbalstām un atbalstīsim Latvijas futbolu. Cik mūsu spēkos, turpināsim to popularizēt. Novēlu klubiem saglabāt tādu intrigu, ka nezinājām, kurš būs čempions un medaļnieki līdz pat pēdējai kārtai. Pagājušā gada intriga bija izcils sezonas nobeigums. Jāturpina attīstīties un jāpalielina ambīcijas. Interese par futbolu ir, varam sasniegt daudz," uzsvēra "Sportland" valdes priekšsēdētājs Sandijs Pinkulis.

Pirmās kārtas spēlēs 31.martā "Liepāja"/"Mogo" uzņems "Riga" vienību, bet "Ventspils" tiksies ar "Valmiera Glass"/ViA, bet 1.aprīlī RFS spēlēs pret "Metta"/LU, kamēr "Jelgava" uzņems "Spartaku".

Iepriekšējā sezonā "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".