Latvijas valstsvienība līdz šim ar Šveices izlasi tikusies trīs reizes, un visās šajās reizēs laukumā allaž 90 minūtes bijis Vitālijs Astafjevs . Gaidot sestdien paredzēto spēli Ženēvā, tagadējais valstsvienības galvenā trenera asistents Astafjevs sarunā ar portālu "lff.lv" norādīja, ka īpaši atmiņā iespiedusies pirmā no tām, jo tā notika dienu pirms viņa dzimšanas dienas, un pēdējā, jo tajā guvis pēdējos no saviem 16 vārtiem valstsvienībā.

Pirmo reizi Latvijas un Šveices izlases tikās 1997. gadā pārbaudes mačā Lucernā. Latvija piekāpās ar 0:1, vārtus ielaižot 90. minūtē. Spēle notika 2. aprīlī. Astafjevam nākamajā dienā bija dzimšanas diena.

Nākamā abu izlašu tikšanās atkal notika Šveicē - 2008. gada 11. oktobrī Sanktgallenē tika aizvadīta 2010. gada FIFA Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēle. Arī šoreiz nācās piekāpties ar minimālu starpību – 1:2. Mūsējo labā vārtus guva centra aizsargs Deniss Ivanovs, kurš izcēlās 71. minūtē. Taču jau pēc divām minūtēm mājinieki guva uzvaras vārtus. Tajā mačā 69. minūtē sarkano kartīti nopelnīja centra pussargs Juris Laizāns.

Vispatīkamākās atmiņas ir no pēdējās tikšanās ar šveiciešiem. Tas notika 2009. gada 9. septembrī Rīgā. LFF.lv izmantoja iespēju kopā ar Astafjevu noskatīties tās spēles spilgtākos momentus. "Mēs pirmie ielaidām vārtus, bet tad izcils sitiens padevās Aleksandram Cauņam. Pats no centra piespēlēju Mārim Verpakovskim, kurš tālāk – Cauņam. Māris labi atvērās labajā flangā, taču Cauņa izlēma veikt mazliet nestandarta gājienu – nevis nogādāja bumbu Verpakovskim, bet devās prom no sānu līnijas uz centru un spēcīgi sita pa vārtiem. To visu vārtsargs droši vien negaidīja, bet nevar noliegt, ka Cauņa tiešām labi trāpīja," stāstīja Astafjevs.

Kādreizējais valstsvienības centra pussargs Astafjevs spilgti atceras nopelnīto dzelteno kartīti. Pēc vienas no epizodēm ar viņa līdzdalību krita gan viņš, gan pretinieks, un tiesnesis lēma par labu šveicietim. Mūsu futbolists nebija apmierināts, ka bumba atdota sāncenšiem un emocionāli devās iebilst tiesnesim. "Es biju kapteinis, man bija tiesības runāt ar tiesnesi, bet viņš man parādīja kartīti. Tas bija strīdīgs moments, tāpēc biju dusmīgs, ka man fiksēja pārkāpumu. Biju ļoti sarūgtināts, jo tā man ciklā bija otrā dzeltenā kartīte un nākamā spēle bija jāizlaiž. To zinot, tobrīd noskaņojos tā, lai sevi pilnībā atdotu tikai šai spēlei."

Un tad pienāca spēles 75. minūte – "Skonto" stadionā tovakar otrreiz uzgavilēja mūsu līdzjutēji. Pēc Cauņas teicamas piespēles soda laukumā Astafjevs ar galvu no dažiem metriem eleganti ievirzīja bumbu vārtos. "Tajā epizodē labi nospēlēja Māris Verpakovskis. Tieši man priekšā viņš labi izlēca pēc bumbas, šādā veidā dezinformējot vārtsargu. Bumba pārlidoju viņam pāri, un es paspēju pamainīt tās lidojuma virzienu. Tas bija mans pēdējais gols izlasē, tāpēc arī tik labi iespiedies atmiņā," turpināja Astafjevs.

Šveicieši 80. minūtē tomēr panāca rezultātu 2:2. "Ielaidām pēc stūra sitiena. Kopumā visi četri bija smuki vārti," atcerējās Astafjevs. "Protams, ka bijām sarūgtināti, ka pēc tam, kad no 0:1 spēli bijām pārlauzuši uz rezultātu 2:1, to nespējām nosargāt. Skaidrs, ka tobrīd ar rezultātu pilnībā nevarējām būt apmierināti, bet, skatoties šās dienas acīm, tas, protams, ir ļoti labs rezultāts. Šveice tomēr regulāri spēlē finālturnīros, viņiem vienmēr ir stipri spēlētāji."

Latvijas valstsvienībai toreiz nākamais mačs 2010. gada FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā bija pret grieķiem izbraukumā. Teorētiskas iespējas iekļūt izslēgšanas spēlēs vēl tika saglabātas. Bijām vadībā ar 2:1, taču zaudējām ar 2:5 un sapnis par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs toreiz beidzās Atēnās. Kvalifikācijas turnīru Latvijas izlase noslēdza ar uzvaru savā laukumā pār Moldovu 3:2, kopvērtējumā ar 17 punktiem desmit spēlēt finišējot 3. vietā apakšgrupā. Toreiz Šveice kvalificējās finālturnīram pa tiešo, kamēr izslēgšanas spēlēs ceļazīmi izcīnīja grieķi.

Runājot par šī kvalifikācijas cikla tuvāko spēli, Vitālijs Astafjevs tic, ka Latvijas izlasei ir pa spēkam sekmīgi nospēlēt ar Šveici 25. martā Ženēvā: "Jā, Šveice tagad ir grupas līderi, uzvarēja arī Portugāli. Viņiem ir stipri futbolisti, no kā atlasīt sastāvu, spēlē labos klubos. Lai arī iepriekšējā spēlē Portugālei zaudējām, mēs tomēr parādījām, ka varam labi spēlēt. Mēs ļoti rūpīgi gatavojamies šim mačam. Nešaubos, ka puiši atdos visus spēkus. Noskaņojamies optimistiski, būs grūti, bet mēs visi ceram uz pozitīvu iznākumu!"