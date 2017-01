Latvijas vīriešu telpu futbola izlase svētdien Jelgavā 2018.gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu kārtas izšķirošajā spēlē ar rezultātu 4:1 (1:0) sīvā cīņā pieveica Armēniju, pēdējos divus vārtus iesitot vien noslēdzošajā minūtē.

Līdz ar to Latvija triumfēja apakšgrupā un sasniedza kvalifikācijas pamatturnīru, kas notiks aprīļa pirmajā pusē.

Spēles rezultātu Artūra Šketova trenētā Latvijas izlase atklāja piektajā minūtē, kad izcēlās Artūrs Jerofejevs. Turpinājumā spēle ritēja saspringti un iespējas bija abām komandām, tomēr rezultāts ļoti ilgstoši nemainījās. Tomēr 35.minūtē Armēnija pieļāva rupju taktisko kļūdu un uz tās vārtiem tika nozīmēts brīvsitiens, ko pēc Maksima Seņa piespēles atkal realizēja Jerofejevs.

Uzreiz pēc otrajiem zaudētajiem vārtiem Armēnija sāka darboties ar pieciem laukuma spēlētājiem. Kaut Latvijai bija labas iespējas ieraidīt bumbu tukšos armēņu vārtos, 84 sekundes pirms cīņas beigām Armēnija samazināja deficītu līdz 1:2, ieraidot bumbu Aigara Bondara sargātajos vārtos pēc atkārtota sitiena.

Tomēr 45 sekundes pirms spēles beigām bumbu tukšos pretinieku vārtos ieraidīja pērnā gada Latvijas labākais telpu futbolists Andrejs Aleksejevs, bet jau līdz ar spēles beigu signālu izcēlās arī Germans Martušenko, kas laukuma saimniekiem deva nervozu uzvaru.

Latvijas izlasei šajā mačā obligāti vajadzēja uzvaru, bet Armēnijai būtu pieticis ar neizšķirtu.

Latvijas izlase kvalifikācijas turnīru ceturtdien sāka ar 4:2 uzvarot Igauniju, bet dienu vēlāk nenoturēja trīs vārtu pārsvaru pār Vāciju un cīnījās neizšķirti 3:3.

Tikmēr Armēnija ar 5:3 uzveica Vāciju un ar 5:1 Igauniju.

Savukārt svētdien notikušajā grupas pastarīšu mačā Vācija ar 5:4 (3:3) pārspēja Igauniju.

Līdz ar to apakšgrupā ar septiņiem punktiem triumfēja Latvija, tai ar sešiem punktiem sekoja Armēnijai, Vācija nopelnīja četrus punktus, bet Igaunija palika bez punktiem. Nākamo kārtu sasniedza apakšgrupu uzvarētājas.

Kvalifikācijas pamatturnīrā Latvijas izlase spēlēs Rumānijā, spēkojoties ar mājiniekiem, kā arī pērn Pasaules kausā ceturto vietu izcīnījušo Portugāli un Somiju. Grupas uzvarētāja automātiski kvalificēsies finālturnīram, bet otro vietu ieguvējas un viena labākā no septiņām trešo vietu guvējām sacentīsies izšķirošajā kvalifikācijas kārtā.

Līdz šim nevienai no šīm četrām komandām Eiropas čempionāta finālturnīram nav izdevies kvalificēties, turklāt Vācijas izlase savu starptautisko debiju piedzīvoja vien pagājušā gada novembrī, aizvadot divus pārbaudes mačus ar Angliju.

Novembrī turpat Jelgavā Latvijas telpu futbolisti kļuva par pieckārtējiem Baltijas kausa ieguvējiem. Pēc šī turnīra Latvijas valstsvienības galvenais treneris Artūrs Šketovs sastāvā veica dažas izmaiņas.

Veselības likstu dēļ izlasei šīs nedēļas turnīrā nevarēja palīdzēt pieredzējušie Artjoms Koļesņikovs un Igors Dacko, bet viņu vietā izsaukumu izpelnījās "Beitar" spēlētājs Dmitrijs Jakovļevs un "Nikars" pārstāvis Artūrs Jerofejevs. Tāpat valstsvienības sastāvā atgriezās arī vārtsargs Antons Astrahancevs.

Puse no 14 izlases spēlētājiem pārstāv pašmāju spēcīgāko klubu "Nikars", četri telpu futbolisti ir no "RABA", divi pārstāv "Beitar" vienību, bet viens spēlē "New Project" komandā.

Pērn Latvijas izlase aizkļuva līdz 2016.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pamatturnīra kārtai, kur zaudēja Krievijai, kā arī Bosnijai un Hercegovinai, bet nospēlēja neizšķirti ar Nīderlandi, savā grupā paliekot pēdējā, ceturtajā, vietā un finālturnīram nekvalificējoties.

Vēl pirms tam Latvijas izlase ceļazīmi uz kvalifikācijas pamatturnīru ieguva, pateicoties izcīnītajai pirmajai vietai priekšsacīkšu turnīrā Maltā, kur tika uzveikti mājinieki un Andoras telpu futbolisti, bet ar Angliju spēlēts neizšķirti.

Latvijas telpu futbola izlases sastāvs 2018.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīram:

vārtsargi - Aigars Bondars ("RABA"), Antons Astrahancevs ("Nikars"); laukuma spēlētāji - Maksims Seņs, Germans Matjušenko, Igors Avanesovs, Andrejs Aleksejevs, Jānis Pastars, Artūrs Jerofejevs (visi - "Nikars"), Konstantīns Zabarovskis, Oskars Ikstens, Artūrs Strazdiņš (visi - "RABA"), Dmitrijs Jakovļevs, Igors Lapkovskis (abi - "Beitar"), Aleksejs Lavrenovs ("New Project").