Latvijas U-18 jauniešu futbola izlase (šogad komandā spēlē 2000. gadā dzimušie un jaunāki puiši) laika posmā no 15. līdz 22. janvārim startēs 13. starptautiskajā turnīrā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā ("XIII International youth tournament "Development Cup 2017"). Galvenā trenera Igora Stepanova vadītās komandas pretinieki pirmā posma apakšgrupas ietvaros būs Baltkrievija, Slovākija un Somija, informē Latvijas Futbola federācija.

Komanda pirms turnīra vienkopus satikās pirmdien. Gatavojoties šim turnīram, Latvijas izlase līdz 14. janvārim aizvadīs treniņnometni Lietuvas pilsētā Marijampolē. Valstsvienības treniņi turpmākās dienas plānoti Marijampoles futbola hallē. Trešdien, 11. janvārī plkst 12:00 turpat paredzēta arī pārbaudes spēle ar Lietuvas vienaudžiem.

Sestdien, 14. janvārī no rīta Latvijas izlase tālāk dosies uz Minsku, kur vakarā jau paredzēts pirmsspēles oficiālais treniņš turnīra norises vietā – Minskas futbola manēžā. Lielākā daļa no izlases futbolistiem savulaik skolojušies LFF Futbola akadēmijas rīkotajās talantu skatēs un startējuši reģionālo izlašu turnīros. No izsauktajiem kandidātiem uz Minsku tālāk dosies 20 futbolisti.

Turnīru tradicionāli organizē Baltkrievijas Futbola federācija un Minskas pašvaldība. Visas turnīra spēles notiks Minskas futbola manēžā. Arī šogad turnīrā kopumā startēs 12 komandas, kas – atbilstoši apstiprinātajam sacensību reglamentam - pirmajā posmā sadalītas trijās apakšgrupās pa četrām komandām katrā.

Otrajā posmā notiks spēles par vietām turnīra kopvērtējumā, komandām atkal tiekot sadalītām četrās apakšgrupās – pirmā posma grupu uzvarētāji cīnīsies par 1./3.vietu, otro vietu ieguvēji spēlēs par 4./6.vietu, trešo vietu ieguvēji - par 7./9.vietu un ceturto vietu ieguvēji - par 10./12.vietu kopvērtējumā attiecīgi.

Šogad turnīrā startē futbolisti, kas dzimuši pārsvarā 2000. gadā, taču komandas pieteikumā var tikt iekļauti arī 2001. gadā dzimušie puiši.

A grupa – Baltkrievija, Somija, Slovākija, LATVIJA

B grupa – Krievija, Beļģija, Moldova, Armēnija

C grupa – Ukraina, Izraēla, Gruzija, Lietuva

Svētdiena, 15. janvāris

plkst 19:00 BALTKRIEVIJA - LATVIJA (Minskas futbola manēža)

Pirmdiena, 16. janvāris

plkst 16:40 SLOVĀKIJA – LATVIJA (Minskas futbola manēža)

Trešdiena, 18. janvāris

plkst 12:00 SOMIJA - LATVIJA (Minskas futbola manēža)