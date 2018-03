Latvijas U-19 puišu futbola izlase Maķedonijā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra elites kārtas pirmajā mačā trešdien ar rezultātu 2:1 (1:0) pārspēja turnīra saimnieces Maķedonijas vienaudžus.

Abus vārtus Latvijas U-19 izlases labā guva Bogdans Samoilovs.

Spēles sākums bija līdzīgs, bez asiem momentiem pie abiem vārtiem, tomēr turpinājumā neliels pārsvars bija laukuma saimniekiem, kuri pirmajā puslaikā izdarīja trīs sitienus pa Latvijas vārtiem, taču Rihards Matrevics bija uzdevumu augstumos. Tuvojoties puslaika beigām Maķedonijas spiediens pieauga, tomēr Latvija aizsardzībā spēlēja droši, savukārt 42.minūtē viesiem izdevās atklāt rezultātu. Ātrā pretuzbrukumā Maksims Toņiševs izdarīja centrējumu, Maķedonijas soda laukuma centrā pie bumbas tiekot Samoilovam. Lai arī turpat bija aizsargs, Samoilovs savu iespēju garām nelaida, raidot bumbu zem pretinieku vārtu pārliktņa.

Otrā puslaika sestajā minūtē bīstami no asa leņķa sita Jānis Grīnbergs, bet pāris minūtēs vēlāk maķedonieši atbildēja ar savu uzbrukumu. Spēles 56.minūtē Samoilovs dubultoja Latvijas izlases pārsvaru, saņemot atspēli no soda laukuma robežas un no tālienes raidot bumbu vārtos. Tāpat bīstami no soda laukuma malas 76.minūtē sita arī Toņiševs.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divas minūtes pēc Oskara Rubeņa pārkāpuma soda laukumā uz Latvijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Matrevics Dimitara Mitrovskai raidītās "pendeles" virzienu neuzminēja, maķedonietim vienus vārtus atgūstot un saglabājot intrigu spēlē. Saspringtā mača nogalē Latvijas jaunie futbolisti nosargāja vadību un svinēja uzvaru ar 2:1.

Otrā šīs grupas mačā Anglija ar rezultātu 4:1 (0:1) pārspēja Ungāriju. Anglijas futbolisti pirmo puslaiku zaudēja ar 0:1, bet otrajā puslaikā pretinieku vārtos ieraidīja četras bumbas, divas no tām iesitot Londonas "Arsenal" audzēknim Reisam Nelsonam, kurš bijis laukumā vienā mačā arī Anglijas premjerlīgā.

Šī turnīra turpinājumā Latviju svētdien gaida cīņa pret šī vecuma pašreizējo Eiropas čempioni Angliju, bet elites kārta tiks noslēgts 27.martā ar spēli pret Ungārijas vienaudžiem.

Tikai grupas uzvarētāja iekļūs finālturnīrā, kas no 16. līdz 29.jūlijam notiks Somijā.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu kārtā, kas notika Horvātijā, Latvijas jaunie futbolisti novembrī ar 1:2 zaudēja Dānijai, cīnījās neizšķirti 0:0 ar mājiniekiem un ar 4:0 sagrāva Sanmarīno. Pateicoties labākai iesisto un ielaisto vārtu bilancei, Latvijai izdevās apsteigt horvātus un ieņemt otro vietu grupā, tādējādi pirmo reizi kopš 2008.gada pārvarot Eiropas čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkstes.

Neilgi pirms elites kārtas turnīra sākuma nebija skaidrības, vai uz izlasi tiks uzbrucējs Jānis Grīnbergs, kuru nevēlējās atlaist Vācijas klubs Gelzenkirhenes "Schalke 04". Tomēr otrdien viņš pievienojies komandas biedriem.

Gatavojoties elites kārtai, Latvijas komanda šomēnes aizvadīja sešu dienu treniņnometni Turcijā, bet Maķedonijā tā ieradās svētdien. Treniņnometnes laikā valstsvienība ar 0:3 piekāpās Krievijas trešās līgas klubam Ļipeckas "Metallurg".

Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Basovs pirms gaidāmā turnīra uzsvēra, ka komandai Eiropas čempionāta elites kārtā jārāda raksturs un liela pašatdeve, jo tikai tā varēšot cerēt uz panākumiem.

Astoņi no 20 Latvijas izlases kandidātu sarakstā iekļautajiem futbolistiem savas prasmes un zināšanas papildina ārzemēs. Anglijas klubu Vesthemas "United" un Notingemas "Forest" akadēmijās spēlē vārtsargi Rihards Matrevics un Rūdolfs Oskars Soloha. Itālijas kluba "Sampdoria" sistēmā ir aizsargs Roberts Veips, bet no pussargiem ārzemēs spēlē Vladislavas Soloveičiks (Sanktpēterburgas "Zeņit", Krievija), Bogdans Samoilovs ("Koln", Vācija) un Aleksejs Saveļjevs ("Hellas Verona", Itālija). Savukārt no uzbrucējiem ārzemju klubu sistēmās ir Jānis Grīnbergs un Oskars Rubenis, kuri spēlē attiecīgi Gelzenkirhenes "Schalke 04" un Maskavas CSKA jauniešu komandās.

Elites kārtu 28 spēcīgākās kvalifikācijas cikla komandas izspēlēs martā, esot sadalītas septiņās apakšgrupās. Pēc tam visu grupu uzvarētāji kvalificēsies jūlijā gaidāmajam finālturnīram, kurā vietu garantējusi mājiniece Somija.