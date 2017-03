Līdzekļu vākšana uzsākta pūļa finansēšanas vietnē "Crowdfunder.co.uk". Idejas autori cer savākt 10 tūkstošus mārciņu, uz šo brīdi saziedotas 762 mārciņas.

"Klaudio Ranjēri sasniedza neiespējamo. Ceturtdaļmiljons uzticamu futbola fanu no mūsu lieliskās pilsētas atzīmēja izcilo sasniegumu, pastarīšu uzvaru premjerlīgā, kuru izredzes tika novērtētas ar 5000 pret vienu. Klubam neklātos izveidot pieminekli pašu tikko atlaistajam trenerim, tāpēc mēs paši gribam savākt līdzekļus. To vajadzēja izdarīt jau pēc iepriekšējās sezonas, bet tas nenotika, un neatkarīgi no šīs sezonas rezultātiem, Klaudio to ir pelnījis," finansējuma pieprasījumā ierakstījuši projekta autori Džošs Filipss un Džeimss Dilons.

Kā zināms, februāra beigās pēc ieilgušas zaudējumu sērijas "Leicester City" īpašnieki atbrīvoja no amata Ranjēri, kurš aizveda komandu līdz sensacionālajam triumfam premjerlīgā.