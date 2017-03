Lesteras klubs otrdien savā laukumā ar 2:0 (1:0) uzvarēja Spānijas klubu "Sevilla", kas iepriekšējos trīs gadus pēc kārtas triumfēja UEFA Eiropas līgā, bet divu spēļu summā Anglijas čempionvienība uzvarēja ar 3:2.

Savukārt "Juventus" savās mājās ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Porto" komandu no Portugāles, divu spēļu summā izcīnot pārliecinošu panākumu ar 3:0.

"City" komandai atbildes spēle pret "Sevilla" bija īpaša, jo pēc abu vienību iepriekšējās tikšanās pirms trīs nedēļām, amatu zaudēja Lesteras kluba galvenais treneris Klaudio Ranjēri. Viņa vietu, vispiprms kā pagaidu treneris, ieņēma Kreigs Šekspīrs, bet aizvadītajā nedēļā kluba vadība paziņoja, ka Ranjēri līdzšinējais palīgs komandu trenēs līdz sezonas beigām.

Šekspīra vadībā "City" izcīnīja jau trešo uzvaru trīs mačos, pirms tam divus panākumus svinot premjerlīgā. Cīņas rezultātu 27. minūtē atklāja Vess Morgans, kuram pēc Rijada Mahreza centrējuma bumba soda laukumā, esot netālu no vārtiem, trāpīja pa kāju un ielidoja Serhio Riko sargātajos vārtos.

"Sevilla" šajā mačā vairāk kontrolēja bumbu, taču Lesteras klubs ne tikai labi aizsargājās, bet atbildēja ar bīstamiem pretuzbrukumiem, tomēr otros vārtus mājinieki guva pēc "Sevilla" kļūdas aizsardzībā. Spānijas kluba spēlētājs neveiksmīgi centās izsist bumbu no sava soda laukuma, to ar krūtīm pārtvēra Marks Elbraitons, pēc tam izdarot netveramu sitienu vārtos. Zīmīgi, ka pirms nonākšanas iedzinējos "Sevilla" norībināja pretinieku vārtu pārliktni.

Mača turpinājums bija dramatisks, jo 74. minūtē Seviljas vienība palika mazākumā. Par otro brīdinājumu no laukuma tika noraidīts Samirs Nasri. Viesi gan nedomāja padoties un 80.minūtē ieguva tiesības izpildīt 11 metru soda sitienu, taču "City" vārtsargs Kaspers Šmeihels duelī ar Stīvenu Nzonzi uzvarēja, bet Lesteras komanda atlikušajā laikā nosargāja sev vēlamo rezultātu, tiekot starp turnīra astoņām labākajām komandām.

Lesteras "City" pērn sensacionāli triumfēja Anglijas premjerlīgā un šogad pirmoreiz spēlē UEFA Čempionu līgā, kur grupā sešās spēlēs savāca 13 punktus un izcīnīja pirmo vietu, otrajā pozīcijā atstājot "Porto". Vienībai gan daudz vājāk klājas premjerlīgā, kur 27 kārtās savākti 27 punkti, kas ļauj atrasties 15. pozīcijā un liek uztraukties par vietas saglabāšanu premjerlīgā, izkrišanas zonu apsteidzot vien par trim punktiem.

Tomēr kopš Ranjēri atlaišanas "City" atkal spēlē teicami, otrdien sasniedzot vēl nebijušas augstumus savā vēsturē.

"Sevilla", tiekot Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs, nolika Eiropas otrā spēcīgākā turnīra - UEFA Eiropas līgas - uzvarētāju pilnvaras, kuras viņiem piederēja iepriekšējos trīs gadus.

Čempionu līgas grupu kārtā "Sevilla" sešos mačos izcīnīja trīs uzvaras un 11 punktus, atpaliekot vienīgi aiz "Juventus", bet nacionālajā čempionātā tā ar 57 punktiem 27 spēlēs patlaban ir trešajā vietā, zaudējot grandiem Madrides "Real" un "Barcelona" attiecīgi piecus un trīs punktus.

Tikmēr Turīnā aizvadītajā mačā "Juventus" bez problēmām nosargāja pirmajā mačā iegūto divu vārtu pārsvaru, kamēr "Porto", tāpat kā pirmajā cīņā, jau pirmajā puslaikā palika mazākumā.

Cīņas 40. minūtē par spēli ar roku savā soda laukumā sarkano kartīti nopelnīja Maksimiljāns Pereira, bet Paulo Dibala droši realizēja 11 metru soda sitienu.

Itālijas čempionvienībai arī turpinājumā piederēja liels pārsvars, un tikai mača beigās, samazinot apgriezienus, spēles gaita kļuva līdzvērtīgāka, taču itāļi labi aizsargājās un "Porto" astotdaļfinālu noslēdza bez gūtiem vārtiem, kamēr "Juventus" desmito reizi kluba vēsturē sasniedza UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālu.

Jāpiebilst, ka šajā duelī bija divu izcilu vārtsargu spēkošanās, jo "Juventus" cietoksni sargāja Džanluidži Bufons, bet "Porto" vārtu drošība tika uzticēta spānim Ikeram Kasiljasam.

Jau ziņots, ka "Juventus" pirmajā cīņā pirms trīs nedēļām abus vārtus guva mača beigās, kad precīzi sita Marko Pjaca, bet pārsvaru dubultoja Dani Alvešs. Zīmīgi, ka abi spēlētāji laukumā nāca uz maiņu. Savukārt "Porto" savā laukumā varonīgi aizstāvējās, jo 27. minūtē palika mazākumā, kad par otro brīdinājumu no laukuma tika noraidīts Alekss Telešs.

"Juventus" un "Porto" vienības savā starpā tikušās piecas reizes, itāļiem svinot četrus panākumus, bet vēl viena cīņa noslēgusies neizšķirti.

"Juventus" komanda Itālijas čempionātā uzvarējusi jau piecus gadus pēc kārtas un arī šosezon ar 70 punktiem 28 spēlēs ir droša līdere. 1985. un 1996. gada turnīra čempione šosezon UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā četros mačos uzvarēja, bet divos spēlēja neizšķirti. Vēl tikai 2015. gadā vienība spēlēja sacensību finālā, bet pērn apstājās jau astotdaļfinālā pēc atbildes spēlē pagarinājumā ciestas neveiksmes pret Minhenes "Bayern".

Tikmēr "Porto" komanda pērn nacionālajā čempionātā palika vien trešajā vietā, kas šosezon UEFA Čempionu līgu lika sākt vēl no kvalifikācijas, tomēr to pārvarēja un pēc tam arī grupu turnīrā sešos mačos tika pie 11 punktiem. Savukārt nacionālajā čempionātā tā šobrīd ar 62 punktiem 25 spēlēs ieņem otro vietu, par punktu atpaliekot no Lisabonas "Benfica" komandas.

"Porto" vienība ir 2004. gada UEFA Čempionu līgas uzvarētāja, bet iepriekšējo starptautisko titulu guva, kad 2011. gadā uzvarēja UEFA Eiropas līgā. Čempionu līgā tā iepriekšējo reizi no apakšgrupas izkļuva 2014./15. gada sezonā, apstājoties ceturtdaļfinālā.

Pirmās četras UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla dalībnieces tika noskaidrotas pagājušajā nedēļā, tālāk soļojot pašreizējai trofejas īpašniecei Madrides "Real", kā arī "Barcelona", Minhenes "Bayern" un Dortmundes "Borussia" komandām.

Īstu šedevru, kas paliks futbola vēsturē, sagādāja "Barcelona", kas savās mājās ar 6:1 uzvarēja Francijas čempioni Parīzes "Saint-Germain", bet divu spēļu summā triumfēja ar 6:5. Katalonijas klubs kļuva par pirmo UEFA Čempionu līgas vēsturē, kas izslēgšanas mačos atspēlē četru vārtu deficītu, piedevām pēdējos trīs vārtus "Barcelona" guva mača izskaņā septiņu minūšu laikā.

Tikmēr Madrides "Real" no tālākās cīņas izslēdza itāļu klubu "Napoli", divu spēļu summā uzvarot ar 6:2 (3:1, 3:1), "Bayern" summā pārliecinoši uzvarēja Londonas "Arsenal" ar 10:2 (5:1, 5:1), bet Dortmundes klubs pārspēja Lisabonas "Benfica" ar 4:1 (0:1, 4:0).

Savukārt pēdējās divas ceturtdaļfinālistes tiks noskaidrotas trešdien, kad "Monaco" uzņems Mančestras "City", bet Madrides "Atletico" tiksies ar Leverkūzenes "Bayer". Pirmajā mačā Mančestras klubs uzvarēja ar 5:3, bet "Atletico" bija pārāka ar 4:2.

UEFA Čempionu līgā izslēgšanas spēlēs līdz finālam uzvarētāji tiks noskaidroti divu maču summā, bet finālā tiks aizvadīta viena izšķirošā spēle.

Šīs sezonas UEFA Čempionu līgas fināls 3. jūnijā notiks Kārdifā, Velsā.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās. Pēc divu apļu spēlēm izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās komandas.

Pērn Čempionu līgā triumfēja Madrides "Real", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja citu Spānijas galvaspilsētas vienību "Atletico".