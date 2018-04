Ziņots, ka viens no LFF prezidenta amata kandidātiem Kaspars Gorkšs otrdien preses konferencē informēja, ka Ļašenko savam pieteikumam pievienojis vēstules, kurās organizācijai solīts finansiāls ieguvums viņa ievēlēšanas gadījumā.

@kajbumba gribat 100 000,- EUR palīdziet Ljashenko uzvarēt p.s. ja kādam ir vel kas ko baidās publicēt savā profilā, droši sūtiet. Anonimitāti garantējam. pic.twitter.com/fhJrlOkUIr— LV Futbola Miskaste (@FutbolaMiskaste) April 24, 2018

Viena no vēstulēm – no SIA "Optibet" par 100 000 eiro labuma gūšanu – pievienota kopā ar Ļašenko iesniegtajiem dokumentiem. Otra vēstule ir no Francijas viesnīcu tīkla "Accor" Latvijas pārstāvjiem "Wisher Enterprise LV" par 95 000 eiro labuma gūšanu. Abas vēstules pārkāpj LFF statūtus, kas nosaka, ka prezidenta vēlēšanām jānotiek bez ārējas ietekmes – tā uzskata Gorkšs un viņa juridiskie konsultanti.

Organizācijas statūtos teikts, ka LFF valde ir "pārvaldes institūcija, kas atbilstoši tās kompetencei pārzina un organizē LFF lietas". Tomēr LFF ģenerālsekretārs vai ģenerālsekretariāts nav informējis valdi par šādu dokumentu eksistenci, apgalvo viens no LFF valdes locekļiem Māris Verpakovskis. Arī vēl viens valdes loceklis Artūrs Zakreševskis portālam "Delfi" apliecināja, ka šādas vēstules netika uzrādītas kopā ar Ļašenko iesniegtajiem dokumentiem.

Gorkšs nesteidzās apgalvot, ka LFF apzināti slēpj informāciju no LFF valdes un biedriem.

Vēstuļu esamību apliecināja LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis. Viņš apgalvo, ka "Wisher Enterprise LV" vēstule iesniegta kopā ar Ļašenko pieteikumu. Savukārt par "Optibet" vēstuli Mežeckis nav bijis informēts līdz pat pagājušajai nedēļai, lai gan sociālajos tīklos publiskotās vēstules kopija datēta ar 24. janvāri. Tomēr pēc Mežecka teiktā noprotams, ka viņš kā LFF ikdienas darba vadītājs trīs mēnešus nav zinājis un nav bijis informēts par vēstuli, kurā organizācijai sola ievērojamu finansiālo palīdzību.

Mežeckis gan izvairījās atbildēt, kādēļ LFF nav informējusi valdi par šādām vēstulēm. Tā vietā viņš portālam "Delfi" klāstīja, ka Ļašenko tikšanās laikā informējis valdes locekļus par iespējamo sponsoru palīdzību.

"Kāpēc mēs nepubliskojām? Kāpēc gan mums to vajadzēja publicēt..." uz jautājumu atcirta LFF ģenerālsekretārs. "Es viņam vēl jautāju, kāpēc viņš dod tādu vēstuli. Es sapratu, ka viņš ar to gribēja parādīt sava pieteikuma svaru. Es tur neredzēju nekādas pretrunas. Tas nebija arī nekāds noslēpums, to LFF zināja."

Vēl dažas stundas pirms darba dienas beigām Mežeckis nebija informēts par Gorkša iesniegumu federācijā, tādēļ nevarēja apliecināt, vai tāds ir nonācis pie LFF.

Interesanti, ka Ļašenko publiski paziņojis, ka Mežeckis paliks ģenerālsekretāra amatā viņa ievēlēšanas gadījumā. Savukārt divi citi amata kandidāti Gorkšs un Krišjānis Kļaviņš paziņojuši, ka viņu ievēlēšanas gadījumā Mežeckim nāksies atstāt ģenerālsekretāra amatu.

Vēlāk LFF izplatīja paziņojumu, ka tās "prioritāte ir godīgas prezidenta vēlēšanas un tā distancējas no kandidātu savstarpējiem cīniņiem publiskajā telpā".

"LFF apstiprina, ka iepriekš ir saņēmusi šādas vēstules, bet par to saturu nerunāja publiski, ieturot neitralitāti un balstoties uz mūsu organizācijas statūtiem. Tie nosaka, ka pretendentam dalībai vēlēšanās jāiesniedz noteikti dokumenti un noteikta LFF biedru skaita rakstisks atbalsts, bet pārējā dokumentācija, šajā gadījumā - sponsoru atbalsta vēstules noteiktam kandidātam - nav dokumenti, kas ir tieši saistīti ar kandidēšanas dokumentāciju," uzskata LFF.

LFF gan nav publiskojusi šīs vēstules un šo jautājumi trešdien, 25. aprīlī, skatīs LFF valde.

LFF prezidenta pirmstermiņa vēlēšanas notiks šo piektdien, 27. aprīlī. Kopā ar Gorkšu uz bagātākās sporta federācijas vadītāja amatu tīko Ļašenko un Krišjānis Kļaviņš, kurš bija vienīgais līdzšinējā LFF prezidenta Gunta Indriksona konkurents pirms diviem gadiem notikušajās vēlēšanās.