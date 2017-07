Šī pāra uzvarētājs tiks noskaidrots divu spēļu summā. Atbildes cīņa pēc nedēļas notiks "Sūduva" laukumā.

Lietuvas vienības labā vārtus ceturtdienas mačā guva Ovīdijs Verbicks un Karolis Laukžemis.

Lai arī spēles sākumā "Liepāja" komandai piederēja lielāka bumbas kontrole, neko bīstamu pie pretinieku vārtiem izveidot neizdevās, kamēr "Sūduva" centieni bija draudīgāki. Tieši Lietuvas vienība atklāja šīs cīņas rezultātu, kad nesaprašanos liepājnieku soda laukumā mača 18.minūtē izmantoja Verbicks, gūstot diezgan vieglus vārtus.

Savukārt nepilnas desmit minūtes vēlāk "Sūduva" klubam bija izcila iespēja panākt 2:0, tomēr viltīgu maķedonieša Marjana Altiparmakovska sitienu atvairīja liepājnieku vārtsargs Valentīns Raļkevičs. Marijampoles uzbrukumi bija reti, taču bīstami.

Tikmēr "Liepāja" komandai pirmajā puslaikā tā arī neko ievērības cienīgu pie pretinieku vārtiem neizdevās radīt, pirmās 45 minūtes likumsakarīgi noslēdzot bez vārtu guvuma.

Otrajā puslaikā spēles gaita būtiski nemainījās. Tiesa, 53.minūtē liepājnieku futbolistam Dmitrijam Hmizam pēc piespēles soda laukumā bija reāla vārtu gūšanas iespēja, taču viņš sita pāri vārtiem. "Liepājas" futbolisti vārtus šajā mačā tā arī neguva, turklāt spēles turpinājumā vēl kādu vārtu gūšanas situāciju izveidot viņiem neizdevās.

Savukārt "Sūduva" futbolisti demonstrēja aktīvāku sniegumu, kas 74.minūtē vainagojās vārtiem, jo pirmais pie Raļkeviča atsistās bumbas bija Laukžemis. Īsu brīdi pirms tam jau bija ļoti bīstams moments pie mājinieku vārtiem, taču Lietuvas klubs to neizmantoja.

Lai arī mača izskaņā "Liepāja" kontrolēja bumbu, "Sūduva" prasmīgi spēlēja aizsardzībā un nosargāja diezgan drošu uzvaru.

Abas komandas pirmajā kvalifikācijas kārtā aizvadīja veiksmīgas atbildes spēles, kas ļāva sasniegt nākamo turnīra fāzi.

"Liepāja", kas Eirokausos startē bez sava titulsponsora "Mogo" vārda nosaukumā, jo tas neatbilst turnīra noteikumiem, pirmajā kārtā divu maču summā nospēlēja neizšķirti 3:3 ar Belfāstas "Crusaders" vienību no Ziemeļīrijas, taču tika tālāk, pateicoties viesos vairāk gūtiem vārtiem.

Pirmajā abu komandu spēlē "Liepājai" nācās iztikt bez gandrīz visiem leģionāriem, jo klubs nespēja nokārtot formalitātes ar vīzām, kā rezultātā tika piedzīvots zaudējums ar 1:3. Savukārt atbildes mačā pirms nedēļas savā laukumā liepājnieki svinēja uzvaru ar 2:0, piedevām izšķirošos vārtus Kurzemes klubs iesita kompensācijas laikā, kad izcēlās komandas uzbrukuma līderis Artūrs Karašausks. Tieši viņš guva arī "Liepājas" vienīgos vārtus izbraukuma cīņā.

Savukārt "Sūduva" pirmajā kvalifikācijas kārtā divu maču summā negaidīti ar 2:1 pieveica Baltkrievijas klubu Soļigorskas "Šahtar". Pirmajā mačā Baltkrievijā vārti netika gūti, bet atbildes cīņā "Sūduva" savā laukumā bija labāka ar 2:1. Zīmīgi, ka pēc šī mača amatu zaudēja "Šahtar" galvenais treneris Oļegs Kubarevs, kurš pērn līdz Latvijas čempionu titulam aizveda Jūrmalas "Spartaku".

"Liepājai" mačos ar "Sūduva" nevar palīdzēt Latvijas izlases futbolists Jānis Ikaunieks, kas komandai uz īres tiesībām pievienojās vien jūnija vidū, bet pirmdien viņam tika veikta pēdas kaula operācija, tāpēc ierindā futbolists labākajā gadījumā varētu atgriezties vien septembrī.

"Sūduva" klubs ir dibināts 1921.gadā, taču tam līdz šim ne reizi nav izdevies kļūt par savas valsts čempioniem. Tiesa, 2007. un 2010.gadā tika izcīnītas sudraba medaļas, bet pērn komanda palika trešajā vietā.

Valsts augstākās līgas čempionātā Marijampoles klubs bez pārtraukuma spēlē kopš 2002.gada. "Sūduva" ir divkārtēja Lietuvas kausa ieguvēja, pēdējo reiz to izcīnot 2009.gadā, bet pērn kausa finālā tika piedzīvots zaudējums.

Arī iepriekšējā sezonā "Sūduva" spēlēja UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, taču zaudēja jau pirmajā kārtā, atzīstot dāņu kluba "Midtjylland" pārākumu, savukārt no 2006.gada komanda astoņas sezonas pēc kārtas spēlēja, sākotnēji UEFA kausa, bet vēlāk UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, septiņos gadījumos sasniedzot kvalifikācijas otro kārtu, taču tālāk ne reizi netiekot.

Zīmīgi, ka 2012.gadā UEFA Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā "Sūduva" spēlēja pret Daugavpils "Daugava" komandu, pirmo maču mājās zaudējot ar 0:1, bet viesos uzvarot ar 3:2, kas ļāva tikt otrajā kārtā.

Šosezon Lietuvas čempionātā "Sūduva" ar 28 punktiem 16 spēlēs ir trešā, no līderes Viļņas "Žalgiris" atpaliekot par desmit punktiem. Pēdējās četrās spēlēs vietējā čempionātā Marijampoles komanda ir tikusi pie trīs neizšķirtiem, bet reizi zaudējusi.

Komandas galvenais treneris ir Vladimirs Čeburins no Kazahstānas, bet komandā ir divi leģionāri no Horvātijas, pa vienam no Maķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas, Serbijas, Gabonas, kā arī Trinidadas un Tobago.

Tikmēr "Liepāja" pērn piedalījās UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kur otrajā kārtā zaudēja Austrijas klubam "Salzburg".

Liepājnieki iespēju spēlēt UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā ieguva tikai pēc tam, kad Latvijas kausu izcīnīja "Ventspils", finālā apspēlējot "Riga" komandu. Ja uzvarētu rīdzinieki, pērn virslīgā ceturtajā vietā palikusī "Liepāja" Eirokausos neiekļūtu.

Šobrīd vienība "SynotTip" Latvijas virslīgā ar 17 punktiem 11 mačos atrodas trešajā pozīcijā.

Ziņots, ka UEFA Eiropas līgas pirmo kvalifikācijas kārtu nepārvarēja "Jelgavas" un "Ventspils" komandas. Jelgavnieki divu maču summā ar 0:3 (0:2, 0:1) zaudēja "Ferencvaros" komandai no Ungārijas, bet "Ventspils" viesos ar 0:1 piekāpās Islandes komandai Reikjavīkas "Valur", ar tādu pašu rezultātu ciešot zaudējumu divu spēļu summā.

Tikmēr trešdien savu Eirokausu sezonu uzsāka Latvijas čempione Jūrmalas "Spartaks", kas UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā spēlē savā laukumā ar 0:1 atzina pēdējo trīs gadu labākās Kazahstānas vienības "Astana" pārākumu.

UEFA Čempionu līgas un Eiropas līgas kvalifikācijas turnīru trešo kārtu izloze notiks jau piektdien.