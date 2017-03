2015. gada valsts čempione "Liepāja"/"Mogo" "SynotTip" futbola virslīgas otrās kārtas pirmajā spēlē piektdien Olainē ar 2:1 (0:1) pārspēja pēdējo trīs sezonu Latvijas kausa ieguvēju "Jelgavu".

Mačs starp abām komandām izvērtās emocionāls un asumiem bagāts, futbolistiem iekrājot 12 dzeltenā kartītes.

Mača rezultātu 26.minūtē atklāja "Jelgavas" brazīliešu uzbrucējs Rafaēls Ledesma, kura sisto bumbu pēc stūra sitiena izspēles vārtos ievirzīja liepājnieku vārtsargs Pāvels Doroševs. Otrajā puslaikā liepājniekiem pēc Artūra Karašauska nopelnītā 11 metru soda sitiena izdevās izlīdzināt spēles rezultātu, "pendeli" realizējot Dmitrijam Hmizam.

Turpinājumā abas komandas apmainījās ar asumiem, kuros iesaistījās abu komandu galvenie treneri. "Jelgavas" stūrmanis Aleksandrs Kurtejans devās skaidroties pie "Liepājas" galvenā trenera Tamaza Pertijas, bet pēc dažu minūšu diskusijas abi speciālisti izlīga. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas desmit minūtes pēc liepājnieku ātra uzbrukuma gruzīnu pussargs Giorgi Eristavi panāca rezultātu 2:1. Atlikušajā laikā jelgavnieki nespēja atspēlēties, turklāt kompensācijas laikā laukuma saimnieku pussargs Mindaugs Grigaravičs nopelnīja savu otro dzelteno kartīti, tādējādi tiekot noraidīts no laukuma.

Pirms nedēļas jelgavnieki sezonu sāka ar grūtu 1:0 uzvaru pār virslīgas debitanti "Babīte"/"Dinamo", kamēr liepājnieki ar 0:1 piekāpās ambiciozajai "Riga" komandai, kuras sastāvā vienīgos vārtus iesita Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs, kurš pagājušās sezonas otro pusi pavadīja tieši Kurzemes vienībā.

Pārējās otrās kārtas spēles notiks sestdien, kad "Babīte"/"Dinamo" Piņķos uzņems RFS komandu, "Riga" RTU stadionā spēkosies ar "Ventspili", bet "Metta"/"Latvijas Universitāte" Hanzas vidusskolas futbola laukumā tiksies ar pērnās sezonas čempioni Jūrmalas "Spartaks".

Pēc šīs kārtas sāksies valstsvienības spēļu pārtraukums un virslīgas sezona atsāksies 1.aprīlī.

Ceturtdien par lieliem jaunumiem pavēstīja Kurzemes komanda, paziņojot, ka paplašinājusi sadarbību ar auto nebanku kreditēšanas uzņēmums AS "Mogo", kas arī turpmāk būs iekļauts tās nosaukumā. Liepājnieku prezidents Māris Verpakovskis pauda, ka komandas šī gada budžets varētu būt aptuveni 800 000 eiro, kas līdz ar to varētu būt aptuveni tikpat cik ambiciozajai "Riga" komandai. Tāpat "Liepāja"/"Mogo" vēlas 4-5 gadu laikā sasniegt UEFA Eiropas līgas grupu turnīru.

2015.gada Latvijas čempione no Liepājas pērn neaizstāvēja iegūto titulu, paliekot ceturtajā vietā, kā rezultātā no galvenā trenera amata tika atbrīvots Viktors Dobrecovs, kurš klubā bija no tā pirmsākumiem. Viņa vietā stājies kolorītais gruzīnu speciālists Tamazs Pertija, kurš Latvijā strādā jau daudzus gadus.

Starpsezonā Kurzemes komandas sastāvā ir notikušas pamatīgas izmaiņas, jo komandu atstājuši tādu futbolisti kā Kaspars Gorkšs, kurš pievienojies šīs dienas pretiniecei "Riga", horvāti Marko Brtans un Dino Kluks, taču sastāvu papildinājis no Šveices atbraukušais uzbrucējs Artūrs Karašausks un Artjoms Osipovs, kā arī vairāki leģionāri, kuru vidū ir arī Mauritānijas izlases spēlētāji, kas gan debitēs vien pēc valstsvienību pārtraukuma.

Komandas pieteikumā kopā ir deviņi leģionāri, ieskaitot Krievijas pilsoni Osipovu, kurš dzimis Latvijā. Virslīgas spēlē vienlaicīgi laukumā drīkst atrasties pieci ārzemnieki.

"Jelgava" iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē izcīnīja valsts čempionāta sudraba medaļas, kā arī trešo reizi pēc kārtas triumfēja Latvijas kausa izcīņā un UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā aizkļuva līdz trešajai kārtai. Neskatoties uz labāko sezonu kluba vēsturē, starpsezonā galvenā trenera amatu atstāja lietuviešu speciālists Sauļus Širmelis, bet viņa vietā stājās Moldovas speciālists Aleksandrs Kurtejans.

Klubs par mērķi izvirzījis atkārtot vismaz divus no iepriekšējās sezonas panākumiem.

Starpsezonā jelgavnieki noslēguši līgumus ar lietuviešiem uzbrucēju Ēvaldu Razuli un pussargu Rītu Leļūgu, kā arī horvātu aizsargu Anti Bakmazu un brazīliešu uzbrucēju Rafaēlu Ledesmu. Tāpat komanda papildinājusi sastāvu ar pussargu Andreju Kiriļinu, kreisās malas pussarga, aizsarga pozīcijā spēlējošo Alanu Siņeļņikovu, kā arī Edgaru Jermolajevu, Maksimu Rafaļski un Reini Flaksi. Savukārt līgumi pagarināti ar Valēriju Redjko, Arti Lazdiņu, Gintu Freimani, kādreizējo Latvijas izlases futbolistu Andreju Perepļotkinu un pamatvārtsargu Kasparu Ikstenu.

Tāpat līgums spēkā vēl ir Mācim Ošam un Gļebam Kļuškinam, kurš tika nosaukts par aizvadītās sezonas virslīgas labāko futbolistu.

Aizvadītajā sezonā virslīgā negaidīti triumfēja "Spartaks", kam sekoja "Jelgava" un "Ventspils".