Pateicoties pieredzējušā Kristapa Grebja precīzajam sitienam, "Liepāja"/"Mogo" svētdien "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas mačā savā laukumā nospēlēja 1:1 (0:1) ar "Ventspili", vairs reāli nepretendējot uz zelta medaļām.

"Ventspils" labā vārtus šajā mačā iesita komandas kapteinis Vitālijs Rečickis.

Šī mača pirmajā daļā abām vienībām neizdevās radīt bīstamas situācijas pie vārtiem, tomēr rezultāts izmainījās jau pirmā puslaika kompensācijas laikā, kad pēc senegāliešu aizsarga Sejdinā Keitā pārkāpuma uz liepājnieku vārtiem tika piemērots 11 metru soda sitiens, ko realizēja Rečickis.

Lai arī otrajā puslaikā "Liepāja"/"Mogo" futbolistiem piederēja teritoriāls pārsvars, viņiem nekādi nesekmējās ar pretinieku vārtu iekarošanu. Tomēr beidzot tas izdevās 81. minūtē, kad pēc centrējuma izcēlās uz maiņu nākušais Grebis.

Turpinājumā spēles rezultāts vairs nemainījās, bet divi zaudētie punkti liepājniekiem likuši atvadīties no izredzēm izcīnīt Latvijas čempionu titulu, ko teju jau ieguvusi Jūrmalas "Spartaks". Teorētiski to pēc sestdienas mačiem var apsteigt tikai RFS.

"Spartaks" par čempioniem var tikt kronēti nākamnedēļ.

Pirms tam svētdien "Riga" savā laukumā ar 0:1 (0:0) piekāpās citai galvaspilsētas vienībai RFS, atvadoties no izredzēm pacīnīties par valsts čempiontitulu. Vienīgos vārtus šajā mačā guva Eduards Višņakovs.

Mačs iesākās ar asu cīņu, kas vairākos noteikumu pārkāpumos. Tā rezultātā "Riga" jau 18. minūtē palika mazākumā, kad otro dzelteno kartīti saņēma Ēriks Punculs. Tiesa, kopumā vārtu gūšanas iespēju šajā mačā nebija.

Šī dueļa vienīgos vārtus guva kādreiz izlasē spēlējušais Višņakovs, kurš izcēlās 62. minūtē, bet noslēgumā "Riga" mēģināja izveidot uzbrukumus, lai varētu atspēlēties. Tiesa, panākt neizšķirtu nominālajiem mājiniekiem tā arī neizdevās.

Pēc šī zaudējuma "Riga" oficiāli zaudējusi cerības pacīnīties par Latvijas čempiontitulu, jo to no līderes Jūrmalas "Spartaka" šķir četri punkti, tomēr rīdziniekiem vēl atlikusi tikai viena spēle. Tikmēr RFS tagad pacēlusies uz trešo vietu un no jūrmalniekiem atpaliek piecus punktus, bet šai vienībai atlicis aizvadīt vēl divas cīņas, tāpēc tā saglabā teorētiskas izredzes uz zeltu.

Pirms tam svētdien citā virslīgas spēlē "Metta"/"Latvijas Universitāte" savā laukumā nospēlēja 1:1 (0:0) ar "Jelgavu", kas līdz ar to oficiāli zaudējusi pat teorētiskas izredzes pacīnīties par vietu nākamās sezonas Eirokausos.

Rīdzinieku labā vārtus šajā mačā guva Ņikita Ivanovs, kamēr jelgavniekiem izcēlās Gļebs Kļuškins.

Abi šī mača vārti tika gūti otrajā puslaikā, lai gan vienības pie vārtiem spēja saasināt situāciju. Kopumā laukumā starp abām vienībām aizritēja līdzvērtīga cīņa, turklāt 55. minūtē otro dzelteno kartīti vien piecu minūšu laikā un līdz ar to noraidījumu no laukuma saņēma rīdzinieku spēlētājs Vladislavs Fjodorovs. Tomēr tieši "Metta"/LU komanda 72.minūtē izvirzījās vadībā, kad Ivanovs izmantoja pieredzējušā Ģirta Kalniņa piespēli.

Tiesa, "Jelgavai" bija nepieciešamas tikai trīs minūtes, lai izlīdzinātu rezultātu, jo precīzs bija Kļuškins. Mača izskaņā tikmēr laukumā bija vērojams atklāts futbols, bet rezultāts palika nemainīgs.

Pēc sestdienas spēlēm turnīrā atlikušas vēl divas spēļu kārtas.

Kopvērtējuma līderpozīcijā ar 40 punktiem 22 mačos ir Jūrmalas "Spartaks", kam ar 36 punktiem 23 mačos seko seko "Riga". Trešā ar 35 punktiem 22 cīņās ir RFS, kam ar 34 punktiem 23 spēlēs seko "Liepāja"/"Mogo". Pirmo piecinieku ar 32 punktiem tikmēr noslēdz "Ventspils".

Vēl "Jelgavai" ir 25 punkti, turklāt šī vienība agri izstājās no Latvijas kausa izcīņas un līdz ar to nākamgad nepiedalīsies Eirokausos, jo arī priekšā esošās komandas vairs nevar panākt, bet "Metta"/LU guvusi 15 punktus.

Virslīgas čempionāts noslēgsies 4. novembrī, kad tiks aizvadītas 28.kārtas cīņas. Katrai vienībai sezonā jāizspēlē pa 24 mačiem. Gadījumā, ja diviem vai vairāk klubiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu turnīra tabulā ieņem tas klubs, kuram ir vairāk punktu savstarpējās spēlēs.

Iepriekšējā kārtā "Spartaks" varēja jau garantēt otro titulu pēc kārtas, tomēr ar 0:1 negaidīti piekāpās "Jelgavai", bet augšgala vienību mačā "Liepāja"/"Mogo" ar 2:1 apspēlēja RFS komandu. Šobrīd liepājnieki ir uz viļņa, jo pēc tam trešdien Latvijas kausa finālā ar 2:0 apspēlēja "Riga" komandu.

Kopumā katra no titula pretendentēm pēdējās divās savās virslīgas spēlēs piedzīvojusi vienu zaudējumu.

Jau tagad ir zināms, ka "Metta"/LU komandai pēc sezonas kārtējo reizi būs jāaizvada pārspēles par vietas saglabāšanu virslīgā, kamēr nākamajā sezonā virslīgā spēlēs "komanda.lv" pirmās līgas čempione "Valmiera Glass VIA".

Virslīgas astotā komanda "Babīte"/"Dinamo" pēc daudziem totalizatoru likmju uzraugu ziņojumiem par aizdomīgām spēlēm ir izslēgta no virslīgas un kausa izcīņas, turklāt visu maču rezultātu ar šīs komandas līdzdalību tika anulēti.