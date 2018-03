Latvijas futbola virslīgas komandas "Liepāja/Mogo" šīs sezonas budžets būs gandrīz viens miljons eiro, ir izdevies nokomplektēt labu spēlētāju sastāvu un samazināt leģionāru skaitu, kluba pārstāvji pavēstīja pirmdien preses konferencē.

Jaunā "SynotTip" futbola virslīga sāksies jau šajā nedēļas nogalē, un liepājnieki sestdien to sāks ar cīņu savā laukumā pret ambiciozo futbola klubu "Riga".

"Liepāja/Mogo" mārketinga nodaļas pārstāvis Olafs Saulriets atklāja, ka šīs sezonas budžets būs apmēram 800-900 tūkstoši eiro, bet kluba prezidents Māris Verpakovskis norādīja, ka galvenais mērķis ir iekļūt Eirokausos.

"Vienalga, vai caur kausu vai vietām čempionātā, mērķis ir iekļūt Eirokausos," teica Verpakovskis. "Pašvaldība kopējam budžetam, ieskaitot infrastruktūru, nodrošinās 20% no finansiālajiem līdzekļiem."

Verpakovskis pauda, ka budžetā liela loma būs tam, cik Liepājas klubs tālu tiks Eirokausos.

"Virslīgā konkurence būs liela, cīņa notiks starp četriem pieciem klubiem. Čempionāts solās būt intriģējošs," turpināja Verpakovskis, "ar komplektāciju esam apmierināti, esam parakstījuši līgumus ar labiem spēlētājiem. Viens no mērķiem bija samazināt leģionāru skaitu, kas izdevās - šosezon būs četri. Gribējām arī Mārci Ošu, jo centra aizsarga pozīcijā pēc Oskara Kļavas karjeras beigām un divu leģionāru aiziešanas bija iztrūkums."

Liepājas klubs Ošu gan neieguva, jo viņš pastiprinājis valsts čempionu Jūrmalas "Spartaks" rindas.

Kluba prezidents atklāja, ka komandas uzstādījums gaidāmajā sezonā būs jauno spēlētāju iespēlēšana, kā arī viņš neizslēdz iespēju, ka pagājušajā gadā vietējā publika bija neapmierināta ar to, ka vietējie spēlēja maz. Verpakovskis atklāja, ka no kluba valdes locekļa Māra Martinsona bija diezgan stingrs uzstādījums, ka jāspēlē jaunajiem.

"Vieta komandā ir jāizcīna, nevienam nekas netiks dāvināts. Marks Kurtišs un Andris Krušatins paši gribēja iet prom, viņi redzēja, ka "Jelgavā" var būt vieni no vadošajiem spēlētājiem," turpināja Verpakovskis.

Verpakovskis bija apmierināts, ka komandā izdevās noturēt pussargu Jāni Ikaunieku un uzbrucēju Artūru Karašausku. "Šajā sezonā Artūrs būs viens no komandas kapteiņiem. Cerams, viņam būs vēl lielāka atbildība un motivācija. Vārtsargs Valentīns Raļkēvičs ir guvis traumu. Kamēr Valentīns bija vesels, par vārtsarga pozīcijas pastiprināšanu nedomājām. Šobrīd Gļebam Sopotam un Krišjānim Zviedrim būs iespēja sevi parādīt. Ceram, ka uz kādu piekto kārtu Valentīns būs atpakaļ," sastāva situāciju komentēja Verpakovskis.

Šomēnes ažiotāžu izraisīja "Liepājas/Mogo" jaunieguvums aizsardzības līnijā, argentīnietis Aleksis Sarate, kurš pērn septembrī saņēma sešarpus gadu cietumsodu par sava komandas biedra draudzenes izvarošanu, kamēr viņas tā brīža draugs gulējis turpat blakus. Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, jo sportists un viņa pārstāvji turpina cīņu par nevainības pierādīšanu un ir iesnieguši apelāciju.

Verpakovskis gan izteicās, ka vēl trīs instancēs lēmums par apsūdzību var tikt apstrīdēts, kā arī pauda cerību, ka viņam nevajadzēs atgriezties Argentīnā un ka spēlētāju attaisnos. Kādreizējais Latvijas izlases uzbrukuma līderis Sarati nosauca par meistarīgu un kvalitatīvu futbolistu.

Liepājas komandas galvenais treneris Tamazs Pertija uzskata, ka pirmajā vietā ir profesionālisms. "Paņēmām jaunus spēlētājus, bet izskatāmies kvalitatīvi un ambiciozi. Šobrīd, skatoties uz pārējām komandām, domāju, ka neviens nedominēs. Klubos ir bijušas izmaiņas un jauni prezidenti, taču manī tas izraisa smaidu. Mēs esam mierīgi, zinām, kādu darbu esam paveikuši. Bija laba nometne Kiprā, kur bija visi vajadzīgie apstākļi, lai labi sagatavotos. Citu komandu budžeti mani neinteresē."

Gruzīnu trenerim bija arī viedoklis pēc Latvijas izlases svētdien piedzīvotā kaunpilnā zaudējuma pārbaudes mačā pret Gibraltāru. Pertija uzskata, ka pašmāju futbolā nepieciešams mainīt visu struktūru. "Žurnālisti klusē, bet viņi dara tālāk. Izlasē ir vairāk kandidātu no RFS un "Metta/Latvijas Universitātes", nekā no "Liepājas/Mogo", kur spēlē skaistu futbolu. Tas ir ļoti bēdīgi, ka izlase zaudē vājākajai komandai Eiropā. Lai uzvarētu vajadzēja dominēt, bet, kas dīvaini, tas netika darīts. Futbolisti patriotismu apliecina tikai presē, bet laukumā to nevarēja redzēt. Raivis Andris Jurkovskis, manuprāt, nebija 100% gatavs. Viņš bija pelnījis būt izlasē, bet vai sākumsastāvā — nezinu."

Kā ziņots, starpsezonā Liepājas kluba rindas papildināja Latvijas izlases pussargs Jānis Ikaunieks, kuram tā arī nav izdevies izkarot vietu Francijas augstākās līgas vienībā "Metz", turklāt ziemā viņam bija divas nesekmīgas pārbaudes Ungārijā.

"Aizbraucu uz Ungāriju, "Ferencvaros" komandā bija trīs dienu pārbaude," stāstīja centra pussargs Ikaunieks, "treniņos gāja labi, bet pēc pārbaudes spēles treneris teica, ka ātrumā un tehnikā netieku līdzi līderiem. Pēc tam biju vēl vienā komandā Ungārijā "Ujpest", bet tur pats savu kļūdu dēļ nenostiprinājos sastāvā. Daudzi uzskatīja, ka tas būtu pareizs solis, bet es tam nepiekritu. Bija iespēja aizbraukt uz Skotijas premjerlīgas komandu pārbaudīties. Bija tādi varianti pa pusei, bet nekā nopietna."

Ikaunieks, kuru pēdējos gados regulāri nomocījuši savainojumi, arī piebilda, ka šobrīd ar veselību viņam viss esot kārtībā.

Savukārt pagājušās sezonas Liepājas komandas līderis Artūrs Karašausks, izteicās, ka visu atvaļinājumu aģenti viņam solījuši līgumu ārzemēs, taču vēlāk latviešu spēlētājs paziņojis, ka brauc uz Liepāju.

"Pēc nedēļas zvana, ka jābrauc parakstīt līgums. Aizbraucu uz Permas "Amkar" treniņnometni, bet tur mani neviens negaidīja. Nevienu dienu nebiju kopā ar galveno komandu. Sapratu, ka tas ir pilnīgākais murgs. Vasarā bija iespēja pāriet arī uz "Orenburg" (tobrīd Krievijas premjerlīgas klubu), bet darījums nojuka," komentēja uzbrūkošais pussargs, kurš kopš Latvijas izlases treneru maiņas ne reizi nav ticis izsaukts uz valstsvienību.

Pirmdienas preses konferencē Verpakovskis arī atklāja, ka aprīlī gaidāmajās Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta vēlēšanās Liepājas vienība atbalstīs Kasparu Gorkšu. "Viņš var veiksmīgi pārstāvēt federāciju valdības līmenī. Viņa atpazīstamība dod priekšrocības Eiropas Futbola federāciju asociācijā (UEFA) un Starptautiskajā Futbola federāciju asociācijā (FIFA). Viennozīmīgi, Kaspars ir atbilstošākais kandidāts," noslēdza Verpakovskis.

Iepriekšējā sezonā "Liepāja/Mogo" kļuva par virslīgas čempioni.