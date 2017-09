"Liepāja"/"Mogo" komanda trešdien Latvijas kausa izcīņas futbolā pusfinālā ļoti pārliecinoši pieveica RFS vienību, kamēr "Riga" vispirms ielaida vārtus pamatlaika pēdējās sekundēs, tomēr pēc tam uzvarēja pagarinājumā.

Liepājnieki savā pusfināla mačā mājās ar 4:1 (1:0) apspēlēja RFS vienību.

Jau no pirmajām minūtēm laukumā dominēja "Liepāja"/"Mogo" vienība un pirmajā puslaikā to vadībā izvirzīja senegāliešu aizsargs Sejdina Keita. Otrā puslaika ievadā pēc pretinieku vārtsarga Daniila Sizko kļūdas Ģirts Karlsons panāca jau 2:0, bet 52.minūtē izcēlās arī viens no virslīgas rezultatīvākajiem futbolistiem Artūrs Karašausks.

Vēlāk goda vārtus galvaspilsētas vienībai iesita Eduards Višņakovs, kamēr mača izskaņā Karlsons izcēlās vēlreiz, pieliekot duelim punktu.

Liepājas vienība neilgajā vēsturē Latvijas kausa finālu sasniegusi pirmoreiz.

Tikmēr "Riga" savā pusfināla cīņā ar 2:1 (0:0, 1:1) mājās pieveica pagājušās sezonas "SynotTip" virslīgas čempioni un pašreizējo kopvērtējuma līderi Jūrmalas "Spartaku", kuras galvenā trenera amatā debitēja lietuviešu speciālists Valds Urbons.

62.minūtē pēc stūra sitiena ar galvu izcēlās rīdzinieku kapteinis Kaspars Gorkšs, tomēr kompensācijas laika piektajā minūtē jūrmalniekiem dramatiski izlīdzinājumu panāca Dmitrijs Platonovs.

Līdz ar to rīdziniekiem 120 minūtes bija jāspēlē otro reizi nedēļas laikā, jo pagarinājumu vienība aizvadīja arī pirms nedēļas Latvijas kausa ceturtdaļfinālā. Šoreiz "Riga" komanda atkal spēja uzvarēt, kad 110.minūtē precīzi sita serbs Darko Lemajičs.

Finālspēlē starp "Liepāja"/"Mogo" un "Riga" notiks 18.oktobrī "Skonto" stadionā.

Zīmīgi, ka pusfinālā tikās šī brīža četras labākās virslīgas komandas, jo aiz jūrmalniekiem turnīra tabulā seko "Liepāja"/"Mogo", kamēr "Riga" un RFS ir attiecīgi trešajā un ceturtajā vietā.

Šī "Spartakam" bija trešā zaudētā spēle pēc kārtas, jo tā cieta neveiksmes arī iepriekšējos divos virslīgas mačos, kas lika no amatu atlaist slovāku speciālistu Jozefu Vukušiču, kura vietā vien trešdien stājās Urbons.

Tikmēr "Riga" šobrīd aizvada veiksmīgu posmu, jo pēdējos četros virslīgas mačos izcīnījusi trīs uzvaras un reizi spēlējusi neizšķirti. Iepriekšējā mačā rīdzinieki sestdien ar 2:1 izrāva uzvaru pār "Liepāja"/"Mogo", saasinot cīņu par valsts čempionu titulu.

"Liepāja"/"Mogo" un RFS šosezon savā starpā tikās ceturto reizi, trīs mačus aizvadot virslīgā, kur labāki bijuši rīdzinieki. RFS ar 1:0 un 2:0 uzvarēja pirmo divu apļu cīņās, bet pēdējā savstarpējā spēlē liepājnieki augusta vidū revanšējās ar 2:0.

Kā zināms, "Riga" komanda kā pēdējā pirms nedēļas sasniedza Latvijas kausa izcīņas pusfinālu, ceturtdaļfināla uzvarot "Jelgavu" pēcspēles 11 metru sitienu sērijā. Šī mača pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 2:2, papildlaikā rezultāts nemainījās, bet "pendelēs" veiksmīgāka ar 3:1 bija "Riga".

Rīdzinieki finālā spēlēja arī iepriekšējā kausa finālā pavasarī, kad pēcspēles metienos pārspēja "Ventspili".

Šoreiz ceļu uz finālu "Riga" sāka astotdaļfinālā ar 5:0 viesos uzvarot "komanda.lv" pirmās līgas vienību "Preiļi", tikmēr "Spartaks" astotdaļfinālā ar 2:0 uzvarēja citu pirmās līgas klubu "Grobiņa", bet ceturtdaļfinālā grūtā mačā ar 1:0 uzveica virslīgas pastarīti "Metta"/"Latvijas Universitāte" (LU).

Abas komandas tikās arī iepriekšējā Latvijas kausa izcīņas pusfinālā, kad šī gada pavasarī "Riga" bija labāka divu spēļu summā ar 4:1 (2:0, 2:1), kas ļāva sasniegt finālu, kurā gan zaudēja "Ventspilij". Savukārt virslīgā abas vienības šosezon spēlējušas trīs reizes, divus panākumus ar vienādu 2:0 izcīnot "Spartakam", bet vēl vienam mačam noslēdzoties neizšķirti 1:1.

Tikmēr liepājnieki ceļu uz pusfinālu "Liepāja"/"Mogo" sāka astotdaļfinālā ar 1:0 uzvarot pirmās līgas vienību "Daugavpils", bet ceturtdaļfinālā dramatiskā galotnē mazākumā ar 2:1 pieveica "Ventspils" vienību, panākumu izraujot kompensācijas laikā. Savukārt RFS astotdaļfinālā vien papildlaikā spēja nodrošināt 4:0 uzvaru pār pirmās līgas vienību "Progress"/"Olaine", bet ceturtdaļfinālā ar 7:0 sagrāva otrās līgas klubu Liepājas "Karosta".

Pērnā gada beigās tika ieviestas izmaiņas Latvijas kausa izcīņas izspēlē, kas līdz ar šo gadu paredz atgriešanos pie turnīra izspēles viena kalendārā gada ietvaros. Šīs izmaiņas nozīmē, ka šogad tiek izspēlēti divi Latvijas kausa izcīņas turnīri - vispirms noslēdzās 2016./17.gada Latvijas kausa izcīņas sezona, kur triumfēja "Ventspils", savukārt jūnijā sākās 2017.gada Latvijas kausa izcīņas sezona.

Latvijas kauss futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008.gadam, bet kopš 2009./10.gada tas tiek iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī. Līdz ar to ceturtā Latvijas dalībniece Eirokausos tiek noskaidrota vien aptuveni mēnesi pirms jaunās UEFA Eiropas līgas sezonas sākuma.

Iepriekšējā Latvijas kausa finālā "Ventspils" pēcspēles sitienu sērijā pārspēja "Riga" vienību.