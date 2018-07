'Liverpool' par rekordsummu iegādājusies brazīliešu vārtsargu Alisonu

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Anglijas futbola premjerlīgas klubs "Liverpool" par 72,5 miljoniem eiro no Itālijas kluba "AS Roma" oficiāli iegādājusies brazīliešu vārtsargu Alisonu, kurš līdz ar to kļuvis par visu laiku dārgāko sava ampluā spēlētāju.