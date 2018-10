Par galvenā trenera pienākumu izpildītāju pagaidām nozīmēts kluba otrās komandas "Castilla" treneris Santjāgo Solāri, bet par iespējamo Lopetegi sekotāju ārzemju medijos tiek minēts bijušais "Chelsea", Itālijas futbola izlases un "Juventus" treneris Antonio Konte.

Kā ziņojām, nupat aizvadītajā "El Clasico" Madrides "Real" piedzīvoja smagu zaudējumu, piekāpjoties "FC Barcelona" ar 1:5. No iespējamiem 30 punktiem Spānijas čempionātā klubs ieguvis tikai 14 un "La Liga" kopvērtējumā ieņem devīto vietu, kas ir sliktākais sezonas sākums kopš 2001./2002. gada sezonas.

Hulens Lopetegi pie "Real" stūres stājās šā gada jūnijā, šā posteņa dēļ īsi pirms Pasaules kausa finālturnīra pametot Spānijas izlasi. Pirms viņa slaveno Madrides klubu trenēja Zinedīns Zidāns.

52 gadus vecā Lopetegi vadībā Madrides klubs sasniedza savu antirekordu, nespējot gūt vārtus 465 minūtes. Pēdējo uzvaru Spānijas čempionātā "Real" guva 22. septembrī un kopš tā laika zaudējuši "Sevilla", "Alaves", "Levante" un Madrides "Atletico".

Julen Lopetegui

14 letters in his name

14 official matches in charge of Real

14 points in La Liga

14 goals for in La Liga

14 goals against in La Liga