Latvijas U-21 futbola izlasei sestdien Jelgavā notikušajā 2019.gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē pret Andoras vienaudžiem pietrūkusi agresija, tāpēc netika gūti vārti, pēc mača sacīja komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Jau ziņots, ka Latvijas izlase sestdien Jelgavā nospēlēja 0:0 ar Andoru, kas tikai retu reizi prata vērā ņemami apdraudēt mājinieku vārtus.

"Nevaram būt apmierināti, nospēlējot bezvārtu neizšķirti savā laukumā. Diemžēl uzbrukumā neizdevās nospēlēt spilgti. Mums bija vairāk vārtu gūšanas momentu, taču nevarētu teikt, ka 100% dominējām. Spēlē bija 4-5 pietiekami labas vārtu gūšanas iespējas, un spēlētājiem ar labu tehnisko sagatavotību sagatavotību tās bija jārealizē. Ja bumba nokrīt pa sitienam 12-13 metru attālumā no vārtiem, tā ir jātrāpa vārtu taisnstūrī, taču tas neizdevās, tāpēc arī uz tablo ir nulle," pēc cīņas preses konferencē teica Kazakevičs.

"Kā izlase esam situācijas ķīlnieki, jo nevaram prognozēt, kādā stāvoklī atbrauks futbolisti. Uzbrukuma grupas futbolistiem nav pietiekamas spēļu prakses klubos. Tiesa, arī ar šādu spēlētāju gatavību un spēles pieredzi bija jārealizē savi momenti un jāuzvar Andora," uzsvēra treneris. "Neesmu apmierināts ar to, ko redzēju uz laukuma, taču nevarētu teikt, ka tā bija galīga izgāšanās. Pietrūka agresijas, kas ir galvenais iemesls, kāpēc neizdevās gūt vārtus. Grūtās situācijās futbolisti baidījās uzņemties atbildību. Atbildīgos brīžos netika pieņemti individuāli pareizi lēmumi."

Kazakevičs uzskata, ka Latvijas izlase ar savu varēšanu nav vājāka par Andoru.

"Pretinieki uz šejieni atbrauca izdarīt maksimumu. Andora mūsu uztvēra ļoti nopietni, jo uz spēli bija arī trīs futbolisti, kuri vēl tikai piektdien nospēlēja 90 minūtes pieaugušo valstsvienības sastāvā, kas vispār ir unikāls gadījums. Viņi nespēlēja ļoti ātru futbolu un mēģināja likt uzsvaru uz individuālām kvalitātēm. Viņi saprata, ka Latvijas un Andoras savstarpējā spēle ir viņu vienīgā cīņa par punktiem šajā grupā," norādīja Kazakevičs.

Trīs no Andoras futbolistiem vēl tikai piektdienas vakarā savās mājās spēlēja vēsturiskajā pieaugušo valstsvienības mačā, kurā ar 1:0 tika pārspēta Ungārija. Pirms šīs cīņas Andoras pieaugušo izlase nebija uzvarējusi 66 mačos pēc kārtas un tā guva vien otro panākumu vēsturē Pasaules kausa vai Eiropas čempionāta atlases ciklos.

"Daudzi futbolisti, kuri nepieciešami uzbrukumā, nebija fiziski gatavi. Marks Kurtišs netiek pie spēļu prakses, Mārtiņš Ķigurs tiek spēlēt, bet ne uz pilnu laiku, Andrejs Cigaņiks šosezon vispār nospēlējis kādas četras spēles, Dēvids Dobrecovs spēlē daudz, bet pirmajā līgā. Tomēr arī pie šī spēles ritējuma futbolistiem bija jāgūst vārti. Ja viņi uz rudens spēlēm būs labākā fiziskā formā, izlasei potenciāls būs pietiekami augsts. Ja spēlējam kā pirmais numurs, uzbrukuma pozīcijā jābūt svaigiem spēlētājiem," pauda Kazakevičs.

"Ja komanda neuzvar, trenera darbu nevar vērtēt pozitīvu. Funkcionālās sagatavotības ziņā nespējām ieviest būtiskas izmaiņas, savukārt psiholoģiskajā sagatavotībā neizdevās puišus iedrošināt vēl vairāk. Šķita, ka futbolisti ir pārāk sasaistīti, neizskatījās tika labi kā treniņos. Kā trenerim man jāuzņemas atbildība, ka nespēju visus atraisīt. Vairākās epizodēs bija reālas iespējas spēli pagriezt sev labvēlīgā gultnē, taču neizdevās," atzina Kazakevičs. "Dažu futbolistu prombūtne nacionālajā izlasē nenoņem nekādu atbildību, ka netika gūti vārti. Laukumā izgājušie ir atbildīgi par to, lai tiktu aizstāti neesošie spēlētāji. Komandā pietrūka vienas maiņas, lai pastiprinātu malu. Diemžēl, Ingara Stugļa trauma izjauca plānus un pirmajā puslaikā vajadzēja izmantot piespiedu maiņu. Svaigs spēlētājs malā bija tas, kas pietrūka spēles pēdējās 25 minūtēs."

Latvijas U-21 valstsvienības galvenais treneris norādīja, ka komanda bijusi gatava, ka pretinieki spēlēs asi un provocēs, tomēr tas šajā cīņā neesot bijis izšķirošais faktors.

"Komandām kā Andora viesos pie rezultāta 0:0 ir tāda taktika - pavilkt laiku, pagrūstīties, taču bijām tam gatavi. Izbraukumā būs ļoti sarežģīti, jo Andora ir sīksta komanda. Iepriekšējā ciklā šīs izlases rezultāti bija bēdīgi, taču, piemēram, pret itāļiem vārti tika ielaisti kādas septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām. Spēlēt ar viņiem nebūs vienkārši," uzsvēra Kazakevičs.

"Katra konkrētā futbolista atbildība ir savā klubā izcīnīt vietu komandas pamatsastāvā. Ja viņa tur nav, acīmredzot ir objektīvi iemesli. Ja gribam konkurēt ar lielajām valstīm, jābūt labā fiziskajā kondīcijā. Cigaņikam atsevišķas kvalitātes ir ļoti labas, taču viņam vajag atrisināt problēmas ar spēļu praksi. Ticu viņa talantam un zinu, ka viņam ir plāni mainīt komandu un nodrošināt sevi ar lielāku spēles laiku. Viņš ir būtisks spēlētājs mūsu valstsvienībai. Andris Krušatins, izlaižot gadu un nospēlējot pāris spēles dublieros, uz maiņu izgāja neslikti. Viņš var kļūt par vienu no komandas līderiem. Fiziski viņš nav gatavs spēlēt vairāk, taču ceru, ka līdz rudenim uzņems formu," izteicās Kazakevičs.

"Kā jau daudzi jaunie futbolisti, Vladislavs Sorokins ir ļoti nestabils. Treniņos viņš bija viens no labākajiem, taču laukumā tikpat kā nebija nekas no tā. Izsaukšana uz nacionālo izlasi viņam bija liels avanss. Šobrīd Sorokins tikai kļūst par U-21 pamatsastāva spēlētāju. Viņam vajadzīgs laiks, lai nostabilizētu savu sniegumu," domā Kazakevičs. "Toreiz zaudējumā Maltai (pirms diviem gadiem EČ kvalifikācijas cikla pirmajā spēlē ar 0:1) bija vainīgas arī mana kā trenera taktiskās kļūdas. Uzskatīju, ka rezultāts nebija pieņemams un nebiju tālu no atkāpšanās. Par šo spēli neredzu objektīvus iemeslus, lai tagad atkāptos no amata. Kopumā esam uz pareizā ceļa. Mūsu treneru štābs dara kvalitatīvu darbu, ar kuru varam būt apmierināti. Domāju, kopumā šai komandai ir potenciāls, bet daudziem futbolistiem vajag savu karjeru pagriezt pareizajā virzienā."

Latvijas izlase neveiksmīgi iesākusi otro atlases ciklu pēc kārtas, jo pirms diviem gadiem arī jūnijā savā laukumā ar 1:2 tika zaudēts Maltai, kas pirms sacensībām tika uzskatīta par vājāku komandu.

Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācijas turnīra ceturtajā apakšgrupā bez Latvijas un Andoras izlasēm spēlēs arī spēcīgās Anglijas, Nīderlandes, Ukrainas un Skotijas izlases.

Šī bija pirmā spēle visā ciklā. Nākamajā mačā Latvija 1.septembrī savā laukumā uzņems Ukrainu.

Kvalifikācijas turnīrā deviņu apakšgrupu uzvarētāji izcīnīs ceļazīmes uz finālturnīru, savukārt četras labākās otro vietu ieguvējas ar labākajiem rādītājiem spēlēs pret pirmo līdz piekto vietu ieguvušajām komandām savās apakšgrupās, iekļūs izslēgšanas spēļu kārtā, kurā tiks noskaidrotas vēl divas finālturnīra dalībnieces.

Eiropas U-21 izlašu finālturnīrs 2019. gada vasarā notiks Itālijā un Sanmarīno.

Iepriekšējā Eiropas čempionāta kvalifikācijā U-21 izlasēm Latvija savā apakšgrupā palika piektā sešu komandu konkurencē, taču pēdējā spēlē sensacionāli uzvarēja Beļģijas vienaudžus.