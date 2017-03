Astotdaļfināla atbildes spēlē "Real" viesos ar 3:1 (0:1) pieveica Itālijas komandai "Napoli", divu spēļu summā triumfējot ar 6:2. Kaut pirmajā puslaikā Neapoles komandu vadībā izvirzīja beļģis Drīss Mertens, otrajā puslaikā viesiem uzvaru panāca Serhio Ramoss, kurš divreiz izcēlās ar galvu, kā arī Alvaro Morata, kurš duelim punktu pielika jau kompensācijas laikā.

Tikmēr "Bayern" ar 5:1 (0:1) arī izbraukumā sagrāva Anglijas vienību Londonas "Arsenal", summā triumfējot ar iespaidīgu 10:1. Šeit pirmajā puslaikā mājiniekus vadībā izvirzīja Teo Valkots, bet otrajā spēles daļā, jau darbojoties vairākumā, "Bayern" labā izcēlās Roberts Levandovskis, Arjēns Robens, Duglašs Košta un divreiz Arturo Vidals.

Spēlē Neapolē jau no pirmajām minūtēm aktīvi uzbruka mājinieki, tomēr vienu no pirmajiem bīstamajiem momentiem 15. minūtē izveidoja tieši "Real", bet Toni Krosa tālu sitienu tvēra pretinieku vārtsargs Pepe Reina. 24. minūtē mājiniekiem izdevās atklāt rezultātu, kad Mertens izcēlās, saņemot lielisku piespēli no slovāka Mareka Hamšīka.

Jau īsu brīdi vēlāk "Real" zvaigznei Krištianu Ronaldu bija iespēja panākt izlīdzinājumu, tomēr viņš pēc Reinas apspēlēšanas nespēja ieraidīt bumbu tukšos vārtos un sita to pret stabu. Tomēr vēl pirmajā puslaikā Mertens atbildēja ar līdzīgu situāciju un arī labā epizodē raidīja bumbu pret vārtu stabu.

Otrā puslaika sākuma daļā "Real" beidzot izcēlās, kad pēc stūra sitiena ar galvu precīzs bija Ramoss. Kaut teorētiskas izredzes "Napoli" uz nākamo kārtu vēl saglabāja, tās zuda piecas minūtes vēlāk, kad Ramoss vēlreiz izcēlās identiskā epizodē. Abas reizes stūra sitienus izpildīja Kross, vienīgi reizi tas notika no labās puses, bet reizi no kreisās.

Kaut "Napoli" joprojām centās uzbrukt, kompensācijas laikā "Real" izcēlās vēl vienu reizi un droši sasniedza nākamo kārtu.

Cīņā Londonā mājiniekiem bija vēl grūtāks uzdevums, jo vajadzēja atspēlēt četru vārtu deficītu, tomēr viņiem izdevās 20. minūtē atklāt rezultātu, kad pēc lieliskas individuālās individuālās darbības no samērā asa leņķa izcēlās Valkots. Vēl pirmajā puslaikā Valkotam bija vēl viena laba iespēja, tomēr tā netika izmantota, bet "Arsenal" atradās vadībā, pārtraukumā dodoties ar kaujinieciskām domām.

Spēles liktenis izšķīrās 53. minūtē, kad aizsargs Lorāns Kosjeļni grūda mugurā Levandovski un uz "Arsenal" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, bet francūzim piešķirts brīdinājums. Turklāt brīdi vēlāk viņam tika iedots vēl viens brīdinājums un laukumu nācās atstāt.

Sekojošo 11 metru soda sitienu pats Levandovskis realizēja, turklāt tagad jau vairāk uzbruka "Bayern". 68. minūtē jau viesus vadībā izvirzīja Robens, turklāt turpinājumā "Bayern" izcēlās vēl trīs reizes, precīzi sitot Koštam un Vidalam, kurš atzīmējās divreiz pāris minūšu laikā.

"Arsenal" komanda UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālu nav pārvarējusi jau septīto sezonu pēc kārtas, turklāt arī 2013. un 2014. gadā tai neveiksmi sagādāja tieši "Bayern".

"Bayern" zaudējumu nav cietusi kopš 23. novembra, kad UEFA Čempionu līgas apakšgrupu turnīra mačā ar 2:3 piekāpās Krievijas komandai "Rostov". Tikmēr "Arsenal" pēdējās septiņās spēlēs cietusi jau piecus zaudējumus, turklāt uzvaras bijušas pret premjerlīgas pastarīti un Anglijas pēc spēka piektās līgas komandu.

Madrides "Real" komanda UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīrā spēlē jau 20. reizi pēc kārtas, kas ir rekords, turklāt līdz pusfinālam aizspēlējusies iepriekšējos sešus gadus. Savukārt "Napoli" UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā spēlēja trešo reizi, bet ceturtdaļfinālu tai tā arī nekad nav izdevies sasniegt.

Trešdien astotdaļfināla atbildes spēlēs "Barcelona" savā laukumā uzņems Parīzes "Saint-Germain", kam pirmajā mačā kapitulēja ar 0:4, bet Dortmundes "Borussia" mājās aizvadīs maču ar "Benfica", kam pirmajā duelī piekāpās ar 0:1. Citos pāros pirmajā mačā Mančestras "City" ar 5:3 pārspēja "Monaco", "Juventus" ar 2:0 pieveica "Porto", pērnā gada fināliste Madrides "Atletico" ar 4:1 uzveica Leverkūzenes "Bayer", bet "Sevilla" ar 2:1 uzvarēja Lesteras "City". Šajos pāros atbildes mači notiks nākamnedēļ.

UEFA Čempionu līgā izslēgšanas spēlēs līdz finālam uzvarētāji tiks noskaidroti divu maču summā, bet finālā tiks aizvadīta viena izšķirošā spēle.

Šīs sezonas UEFA Čempionu līgas fināls 3. jūnijā notiks Kārdifā, Velsā.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās. Pēc divu apļu spēlēm izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās komandas.

Pērn Čempionu līgā triumfēja Madrides "Real", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja citu Spānijas galvaspilsētas vienību "Atletico".