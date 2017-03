"United" pārsvars laukumā bija diezgan liels, tomēr Krievijas komandas vārtus pirmajā puslaikā "atslēgt" neizdevās. Zlatans Ibrahimovičs divreiz trāpīja pa vārtu stabu, bet otrajā puslaikā vienīgos vārtus guva Huans Mata, kurš precīzi sita 71. minūtē.

Šajā mačā savainojumu guva arī Pols Pogbā, bet pagaidām traumas nopietnība nav zināma.

Ar vēl vienu neizšķirtu noslēdzās divu Vācijas klubu duelis. Ceturtdien Menhengladbahas "Borussia" savā laukumā nocīnījās neizšķirti 2:2 pret Gelzenkirhenes "Schalke 04". Divu spēļu summā tika fiksēts neizšķirts 3:3, bet nākamo kārtu, pateicoties izbraukumā diviem gūtajiem vārtiem, sasniedza "Schalke 04".

Savukārt Itālijas komanda "AS Roma" savā laukumā ar 2:1 uzvarēja Lionas "Olympique" no Francijas, bet ar to nepietika, lai sasniegtu nākamo kārtu. Divu spēļu summā Liona bija pārāka ar 5:4.

Amsterdamas "Ajax" no Nīderlandes pēc zaudējuma pirmajā spēlē ar rezultātu 2:0 pārspēja Dānijas komandu "Kobenhavn", divu spēļu summā uzvarot ar 3:2. Savukārt divu Beļģijas klubu duelī "Genk" cīnījās neizšķirti ar "Gent". Summā uzvarēja un nākamo kārtu sasniedza "Gent" (6:3).

Spānijas komanda Vigo "Celts" izbraukumā ar 2:0 pārspēja "Krasnodar" no Krievijas, divu spēļu summā triumfējot ar 4:1. Vēl Stambulas "Bešiktaš" ar rezultātu 4:1 atbildes mačā un 5:2 divu spēļu summā sakāva Pireju "Olympiacos", visbeidzot "Anderlecht" ar 1:0 ceturtdien pieveica Nikosijas APOEL no Kipras, bet summā rezultāts bija 2:0.