Medijs norāda, ka pārspēt Londonas "Chelsea" piedāvājumu Mančestras klubam palīdzējusi Veina Rūnija iekļaušana darījumā, kura vērtība tirgū svārstās ap 10 miljoniem mārciņu. Rūnija atgriešanās "Goodison Park" stadionā nozīmē, ka kopējā maksa par beļģu talantu sasniedz deviņu ciparu skaitli, ko Liverpūles klubs tīkojis saņemt par Lukaku pārdošanu.

Par darījumu "United" sestdienas rītā paziņoja tviterī.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo