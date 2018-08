Pussarga vārds tiek saistīts ar pāreju uz Milānas "Inter", kas par 32 gadus vecajam horvātam ir gatavi piedāvāt līgumu uz četriem gadiem ar algu 10 miljoni eiro gadā.

Madrides kluba jaunais galvenais treneris Hulens Lopetegi iepriekš gan noraidīja baumas par to, ka vēl viens no komandas līderiem varētu pamest "Real", savukārt kluba prezidents Florentino Peress atklājis, ka būtu gatavs šķirties no Modriča par 750 miljoniem eiro.

Modričs Madrides "Real" spēlē kopš 2012. gada, un viņa pašreizējais līgums ar klubu noslēgts līdz 2020. gadam.

Kā zināms, šovasar no Madrides "Real" aizgāja slavenais portugāļu uzbrucējs Krištianu Ronaldu, kurš pievienojies citam Itālijas A sērijas klubam "Juventus".