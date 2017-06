Pēdējā laikā Mesi un Ronaldu apmainījušies ar komplimentiem viens otram, kā arī uzsvēruši, ka neuzskata, ka viņi būtu konkurenti.

"Es pret viņu vienmēr esmu izturējies ar cieņu, un viņš ir darījis to pašu," ESPN citē Mesi vārdus. "Par mūsu sāncensību runā tikai medijos. Katrs no mums cenšas būt labākais. Krištianu Ronaldu ir lielisks futbolists ar ļoti daudzām kvalitātēm. Viņš ir viens no labākajiem pasaulē."