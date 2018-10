"Metta"/"Latvijas Universitāte" (LU) komanda sestdien "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas 25.kārtas mačā viesos negaidīti ar 1:0 (0:0) pārspēja "Liepāju"/"Mogo".

Līdz ar to "Metta"/LU saasinājusi cīņu par sesto pozīciju turnīra tabulā, kas liktu izvairīties no pārspēlēm par vietas saglabāšanu virslīgā. Rīdzinieki no sestajā vietā esošās "Jelgavas" tagad atpaliek tikai par diviem punktiem.

"Metta"/LU ar šo spēli ir pārtraukusi arī piecu zaudējumu sēriju visu turnīru ietvaros.

Šo maču aktīvāk iesāka Liepājas klubs, tomēr tam vārtus gūt neizdevās, un pēcāk spēle izlīdzinājās. Pirmajā puslaikā arī "Metta"/LU tika pie labām iespējām gūt vārtus, teju vārtus guva krievu leģionārs Tamirlans Džamaludinovs, tomēr rezultāts palika nemainīgs.

Otrajā puslaikā abas vienības bija ļoti aktīvas, bet uzvaru guva "Metta"/LU - cīņas 88.minūtē Rendijs Šibass guva spēles vienīgos vārtus. Pēcāk rīdzinieki uzvaru arī nosargāja.

Liepājnieki šobrīd cenšas attālināties no "Spartaka" cīņā par Eirokausiem. Pirms iepriekšējās kārtas, kurā tika piedzīvota neveiksme Kurzemes derbijā, "Liepāja"/"Mogo" futbolistiem bija piecu maču sērija bez zaudējumiem, bet nu ir jau divi zaudējumi pēc kārtas. Panākumi nāca brīdī, kad pie komandas stūres stājās Latvijas izlases galvenā trenera Miksu Pātelainena palīgs Gordons Jangs.

Līdz ar to četrās savstarpējās spēlēs "Metta"/LU un "Liepāja"/"Mogo" šosezon guva pa divām uzvarām.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirms tam sestdien pašreizējā kopvērtējuma līdere "Riga" savā laukumā ar 2:0 (0:0) uzvarēja "Jelgavu", vēl vairāk pietuvojoties savam pirmajam valsts čempiones titulam.

Rīgas kluba labā vārtus guva Elvis Stuglis un Deniss Rakels.

Šīs spēles sākums gan aizkavējās par vairākām minūtēm, jo laikus nebija ieradies reglamentā paredzētais mača medicīniskais personāls. Pirmais puslaiks starp abām komandām aizritēja diezgan līdzvērtīgā cīņā, turklāt teicama iespēja septītajā minūtē izvirzīt vadībā "Jelgavu" bija Daniilam Hvoiņickim, taču viņa sitiens trāpīja pa vārtu pārliktni.

Tiesa, pirmajā puslaikā abu vienību izpildījumā kopumā bija diezgan neizteiksmīga spēle.

Savukārt otro puslaiku "Riga" sāka ļoti azartiski, kas vainagojās panākumiem. Vispirms 53. minūtē uz maiņu nākušais Rakels trāpīja pa vārtu pārliktni. Latvijas izlases uzbrucējs demonstrēja ļoti aktīvu sniegumu, bet 66. minūtē tieši pēc viņa izpildītā stūra sitiena Stuglis atklāja mača rezultātu.

Turpinājumā spēles gaita izlīdzinājās, taču "Riga" guva vēl vienus vārtus, kad 83. minūtē teicamu partnera piespēli uz soda laukuma vidu izmantoja mača galvenais varonis Rakels.

Rezultāts pēc tam vairs nemainījās, rīdziniekiem noslēgumā izcīnot diezgan drošu uzvaru.

Rīgas vienība pašlaik ir galvenā pretendente uz Latvijas čempiontitulu, turklāt virslīgas ietvaros tā zaudējumu nav piedzīvojusi jau kopš 21. maija, bet pa šo laiku izcīnītas 15 uzvaras un vienreiz spēlēts neizšķirti. Šai komandai nākamnedēļ pret "Ventspili" gaidāms arī Latvijas kausa fināls.

Savukārt "Jelgava" pa visu sezonu kopumā izcīnījusi tikai piecas uzvaras, bet iepriekšējais panākums tika izcīnīts septembra vidū pret pastarīti "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA).

Savstarpējos mačos šosezon visās četrās spēlēs uzvaru izcīnīja "Riga", turklāt jelgavnieki nespēja gūt nevienus vārtus (1:0, 1:0, 3:0 un 2:0).

Tikmēr "Ventspils" komanda sestdien savā laukumā nospēlēja 1:1 (1:0) ar iepriekšējo divu gadu čempioni Jūrmalas "Spartaku", kas "Riga" vienību vēl vairāk pietuvinājis valsts čempiontitulam.

Līdz ar to trīs kārtas līdz čempionāta beigām līderes "Riga" pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem "Ventspili" pieaudzis jau līdz sešiem punktiem.

Mačā Ventspilī rezultātu atklāja mājinieki, kuriem 11. minūtē vārtus guva brazīlietis Ēliu Monteiru Batistu. Pēc tam rezultāts ilgu laiku palika nemainīgs, bet laukumā bija vērojama aktīva un agresīva spēle abu vienību izpildījumā.

"Spartaks", esot iedzinējos, mača izskaņā centās radīt spiedienu uz "Ventspils" vārtiem, kas arī vainagojās panākumiem, jo 89. minūtē neizšķirtu panāca Aleksandrs Prudņikovs. Viņš precīzo sitienu veica pēc asas cīņas pretinieku soda laukumā, turklāt viņam ar kāju pa seju iesita ventspilnieku aizsargs Nauris Bulvītis.

Spēle noslēdzās ar neizšķirtu 1:1, ventspilniekiem zaudējot divus ļoti svarīgus punktus.

"Ventspils" pirms šī mača visu turnīru ietvaros bija guvusi sešas uzvaras pēc kārtas. Tikmēr iepriekšējo divu gadu Latvijas čempioni "Spartaks" šobrīd ir zaudējuši pat teorētiskas izredzes aizstāvēt titulu, turklāt riskē pat palikt bez Eirokausiem. Vēl šī mēneša sākumā čempioni negaidīti zaudēja Valmieras klubam, bet pēdējo septiņu maču laikā viņi izcīnījuši tikai divas uzvaras.

Zīmīgi, ka visas trīs iepriekšējās "Ventspils" un "Spartaka" savstarpējās spēles šosezon noslēdzās ar rezultātu 2:1, pie diviem panākumiem tiekot ventspilniekiem.

Jau ziņots, ka 25.kārta iesākās piektdien, kad RFS ar 3:0 pārspēja "Valmiera Glass"/ViA komandu.

Virslīgas kopvērtējuma galvgalī ar 59 punktiem 25 spēlēs ir "Riga", kamēr 53 punkti ir "Ventspilij", bet trešā ar 52 punktiem ir RFS. Ar 42 punktiem seko "Liepāja"/"Mogo", kamēr 41 punkts ir iepriekšējo divu gadu valsts čempionei Jūrmalas "Spartaks". Tikmēr 18 punktus iekrājusi "Jelgava", pie 16 punktiem tikusi "Metta"/LU vienība, kamēr pēdējā ar pieciem punktiem ir "Valmiera Glass"/ViA komanda.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10. novembrī.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Biedrība ''Latvijas Futbola Virslīga'' (LFV) un sporta bārs ''SynotTip'' pēc 2018. gada sezonas beigām noslēgs aizvadīto trīs gadu sadarbību. Līdz ar to virslīgai nākamsezon būs jauns ģenerālsponsors.