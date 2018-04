Pussargs savas karjeras laikā Anglijas izlases rindās aizvadīja 84 spēles, bet 10 no tām bija komandas kapteinis. Profesionālā futbolista karjerā 24 gadu laikā viņš spēlēja "Chelsea", "Manchester United", "Queens Park Rangers" un Glāzgovas "Rangers" rindās.

Pēc sportista karjeras beigšanas viņš pievērsās trenera karjerai, vadot "Queens Park Rangers", "Fulham" un Jordānas izlasi. Tāpat viņš bijis galvenā trenera asistents "Chelsea" rindās.

Pēdējos gados Vilkinsam cīnījās ar zarnu iekaisumu, bet pērnajā vasarā pēc vairākām operācijām un rūpīgām medicīniskām pārbaudēm mediķi viņa veselības stāvokli raksturoja kā labu. Pagājušajā nedēļā savās mājās Vilkinsam palika slikti, uz brīdi arī apstājās sirdsdarbība. Slimnīcā viņš tika nogādāts kritiskā stāvoklī, bijušais futbolists atradās mākslīgā komā, bet trešdien viņa sirds apstājās.



It is with great sadness and heavy hearts that we have learnt that former England midfielder Ray Wilkins has passed away, aged 61.

