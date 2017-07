Pēc cīņas ar vēzi 72 gadu vecumā miris bijušais Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas ( FIFA ) Izpildkomitejas loceklis Čaks Bleizers, kurš bija viena no atslēgas figūrām FIFA korupcijas skandāla lietā.

Par Bleizera nāvi paziņoja viņa advokāts.

Bijušais Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) ģenerālsekretārs Bleizers 2015.gadā saņēma mūža diskvalifikāciju no futbola. FIFA vadībā viņš strādāja no 1996.gada, bet no amata tika atstādināts 2013.gadā, jo tika vainots kukuļņemšanā un naudas atmazgāšanā, reketierismā un citos smagos noziegumos.

Tieši Bleizers bija pirmais, par kura koruptīvajām darbībām izmeklēšanu sāka ASV varasiestādes, kas noveda pie plaša FIFA korupcijas skandāla, kurā amatus zaudēja tā brīža FIFA vadošās amatpersonas, tostarp organizācijas ilggadējais prezidents Zeps Blaters, pret kuru arī izvirzītas apsūdzības korupcijā.

Izmeklēšanas gaitā Bleizers atklāja, ka viņš un vairāki FIFA Izpildkomitejas locekļi esot ņēmuši kukuļus, lai noteiktu 1998. un 2010.gada Pasaules kausa finālturnīru rīkotājus. Šīs sacensības tolaik rīkoja attiecīgi Francija un Dienvidāfrikas Republika (DĀR).

Bleizers sadarbojās ar varasiestādēm, un, lai izvairītos no smaga cietumsoda, amerikānis sarunās ar saviem FIFA kolēģiem piekrita nēsāt apslēptu mikrofonu un ierakstīt sarunas.

CONCACAF veiktā izmeklēšanā 2015.gadā paziņoja, ka Bleizers no dažādiem līgumiem piesavinājies desmitiem miljonu dolāru, naudu pārskaitot uz saviem kontiem, kas viņam ļāva piekopt ekstravagantu dzīvi. Bleizers bija ieguvis iesauku "Misters desmit procenti", tādējādi norādot, ka viņš saņēmis vai piesavinājies 10% no CONCACAF ienākumiem.

Pats Bleizers savulaik atzinās, ka viņš un citi viņa kolēģi pieņēmuši kukuļus, lai piešķirtu 1996., 1998., 2000., 2002. un 2003.gada CONCACAF turnīra "Gold Cup" translēšanas un citas tiesības.