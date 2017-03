Pašreizējā Francijas čempionāta līdervienība "Monaco" trešdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes mačā atspēlēja pirmajā cīņā iegūto divu vārtu deficītu, pārspējot Hosepa Gvardiolas trenēto Anglijas klubu Mančestras "City" un iekļūstot ceturtdaļfinālā, kur tika arī Madrides "Atletico", kas no tālākās cīņas izslēdza Leverkūzenes "Bayer" futbolistus.

"Monaco" savā laukumā svinēja uzvaru ar 3:1 (2:0), bet divu spēļu summā rezultāts bija neizšķirts 6:6, tomēr tālāk, pateicoties viesos vairāk gūtiem vārtiem, tika tieši Francijas klubs, kamēr mančestriešiem šosezon neizdevās atkārtot pērn gūto panākumu, kad viņi sasniedza šī turnīra pusfinālu. Tikmēr "Atletico" savās mājās nospēlēja neizšķirti 0:0 (0:0), bet divu spēļu summā bija pārāka ar 4:2.

Līdz ar to UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā spēlēs trīs Spānijas klubi - Madrides "Real", "Barcelona", Madrides "Atletico", divas Vācijas komandas - Minhenes "Bayern" un Dortmundes "Borussia", Itālijas čempione Turīnas "Juventus", Anglijas čempionvienība Lesteras "City", kā arī "Monaco".

Monako aizvadītajā cīņā laukuma saimnieki jau spēles 29.minūtē bija vadībā ar 2:0. Spēlējot bez sava uzbrukuma līdera Radamela Falkao, kurš pirmajā mačā guva divus vārtus, bet trešdien laukumā nedevās gurna traumas dēļ, rezultātu astotajā minūtē atklāja uzbrucējs Kiljans Mbape, kurš bija precīzs no tuvas distances, savukārt 29.minūtē brazīlietis Fabinju pēc centrējuma spēcīgi sita no soda laukuma vidus.

Rezultāts 2:0 derēja "Monaco" futbolistiem, tāpēc turpinājumā "City" centās atspēlēt kaut vienus vārtus, savu panākot 71.minūtē, kad Līrojs Sanē bija pirmais pie Francijas kluba vārtsarga Danijela Subašiča atsitās bumbas, to vārtos triecot no pāris metriem. Tomēr viesu prieki bija īsi, jo pēc sešām minūtēm Tjemū Bakajoko pēc partnera izpildīta brīvsitiena, no soda laukuma izdarīja ļoti precīzu sitienu ar galvu, trāpot pašā vārtu stūrī. Atlikušajā laikā "City" centieni gūt otros vārtus, kas viņiem ļautu tikt tālāk, nebija veiksmīgi.

"Monaco" UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā iekļuva pēc divu gadu pārtraukuma.

Pirmajā spēlē pirms trīs nedēļām Mančestras klubs divas reizes atspēlējās no iedzinējiem, piedevām "Monaco" futbolists Falkao, "Monaco" komandai esot vadībā ar 2:1, nerealizēja 11 metru soda sitienu.

Līdz šim "Monaco" un Mančestras "City" komandas UEFA turnīros savā starpā nebija tikušās.

Šī gada Čempionu līgas grupu kārtā Hosepa Gvardiolas trenētā Mančestras komanda izcīnīja divas uzvaras, trīs mačus noslēdza neizšķirti un reizi zaudēja, ar deviņiem punktiem ieņemot otro vietu C apakšgrupā, piekāpjoties "Barcelona" komandai. Savukārt šo sezonu ļoti rezultatīvi aizvadošā "Monaco" E apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras, divus mačus noslēdzot neizšķirti un reizi zaudējot, tiekot pie 11 punktiem.

Pērn "City" komanda Čempionu līgā pirmo reizi kluba vēsturē aizkļuva līdz pusfinālam, bet "Monaco" 2015.gadā spēlēja turnīra ceturtdaļfinālā.

Zīmīgi, ka "Monaco" šosezon dalību UEFA Čempionu līgā sāka no trešās kvalifikācijas kārtas.

Tikmēr Madridē aizvadītajā cīņā spēles pirmajā puslaikā tuvāk vārtu guvumam bija mājinieki, taču labu iespēju neizmantoja Antuāns Grīzmans. Savukārt spēles otrajā daļā vairākas ļoti labas iespējas bija "Bayer" komandai, taču fantastisku sniegumu vārtos demonstrēja slovēņu vārtsargs Jans Oblaks.

"Bayer" komanda, kura pirms nepilnām divām nedēļām šķīrās no galvenā trenera Rogera Šmita, viņa vietā ieceļot turku Tajfunu Korkutu, izdarīja septiņus sitienus pa pretinieku vārtiem, taču Oblaku pārspēt nespēja.

"Atletico", kura 2014.gadā un pērn spēlēja Čempionu līgas finālā, ceturtdaļfinālu sasniegusi jau ceturto gadu pēc kārtas.

Madrides klubs pirmajā mačā, darbojoties uz pretuzbrukumiem, pirmajā puslaikā panāca 2:0, savukārt otrajā puslaikā, kad laukumā jau bija atklātāks futbols, "Bayer" divas reizes samazināja starpību līdz minimumam, tomēr mača beigās pieredzējušais Fernando Torress nodrošināja "Atletico" uzvaru ar 4:2.

Torress pirms nepilnām divām nedēļām Spānijas čempionāta mačā guva asinis stindzinošu galvas traumu, pēc kuras nokļuva slimnīcā, tomēr uzbrucējs izvairījās no smagām sekām, taču trešdien laukumā nedevās, paliekot rezervē.

"Atletico" un "Bayer" UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā tikās pēc divu gadu pārtraukuma. 2015.gadā abas komandas savās mājās uzvarēja ar 1:0, bet uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles 11 metru sitienus, kur pārāki bija "Atletico" vīri. Tāpat abas vienības viena pret otru spēlēja arī 2010.gada UEFA Eiropas līgas grupu kārtā, abiem mačiem noslēdzoties ar vienādu rezultātu 1:1.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā "Atletico" tika pie piecām uzvarām sešās spēlēs un bija labākā D apakšgrupā, bet "Bayer" ar diviem panākumiem un četriem neizšķirtiem bija viena no sešām komandām, kura iztika bez zaudējumiem, taču leverkūzenieši E apakšgrupā ar desmit punktiem palika otrie, punktu zaudējot "Monaco" komandai.

LETA jau ziņoja, ka otrdien UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālu sasniedza Itālijas čempionvienība Turīnas "Juventus" un pērnās sezonas Anglijas čempione Lesteras "City".

"Juventus" otrdien savās mājās ar 1:0 uzvarēja "Porto" komandu no Portugāles, divu spēļu summā triumfējot ar 3:0, savukārt Lesteras klubs mājās ar 2:0 uzveica spāņu vienību "Sevilla". Divu maču summā Anglijas čempioni, kuri šosezon debitē UEFA Čempionu līgā, svinēja vēsturisku panākumu ar 3:2, sasniedzot vēl nebijušus augstumus kluba vēsturē.

Pirmās četras UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla dalībnieces tika noskaidrotas pagājušajā nedēļā, tālāk soļojot pašreizējai trofejas īpašniecei Madrides "Real", kā arī "Barcelona", Minhenes "Bayern" un Dortmundes "Borussia" komandām.

Īstu šedevru, kas paliks futbola vēsturē, sagādāja "Barcelona", kas savās mājās ar 6:1 uzvarēja Francijas čempioni Parīzes "Saint-Germain", bet divu spēļu summā triumfēja ar 6:5. Katalonijas klubs kļuva par pirmo UEFA Čempionu līgas vēsturē, kas izslēgšanas mačos atspēlē četru vārtu deficītu, piedevām pēdējos trīs vārtus "Barcelona" guva mača izskaņā septiņu minūšu laikā.

Tikmēr Madrides "Real" no tālākās cīņas izslēdza itāļu klubu "Napoli", divu spēļu summā uzvarot ar 6:2 (3:1, 3:1), "Bayern" summā pārliecinoši uzvarēja Londonas "Arsenal" ar 10:2 (5:1, 5:1), bet Dortmundes klubs pārspēja Lisabonas "Benfica" ar 4:1 (0:1, 4:0).

Savukārt pēdējās divas ceturtdaļfinālistes tiks noskaidrotas trešdien, kad "Monaco" uzņems Mančestras "City", bet Madrides "Atletico" tiksies ar Leverkūzenes "Bayer". Pirmajā mačā Mančestras klubs uzvarēja ar 5:3, bet "Atletico" bija pārāka ar 4:2.

Sacensību ceturtdaļfināla pāru izloze notiks piektdien.

UEFA Čempionu līgā izslēgšanas spēlēs līdz finālam uzvarētāji tiks noskaidroti divu maču summā, bet finālā tiks aizvadīta viena izšķirošā spēle.

Šīs sezonas UEFA Čempionu līgas fināls 3.jūnijā notiks Kārdifā, Velsā.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās. Pēc divu apļu spēlēm izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās komandas.

Pērn Čempionu līgā triumfēja Madrides "Real", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja citu Spānijas galvaspilsētas vienību "Atletico".