Mančestras "United" un "Rostov" komandas spēli aizvadīs ceturtdien, 9. martā. Mourinju iespaidi par laukuma kvalitāti pirms spēles nebija paši labākie.

"Man joprojām grūti noticēt, ka mēs spēlēsim uz šāda laukuma, ja to var nosaukt par laukumu," laikrakstā "The Telegraph" citēts Mourinju. "Es ar nevienu neesmu runājis par laukumu. Nedaudz aprunājos ar džentlmeni no UEFA, kad aplūkoju laukumu. Pateicu viņam savas bažas. Viņš man teica, ka spēlētāji ir apdrošināti, gadījumā, ja kaut kas notiks."