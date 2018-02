Neimars laukumā pavadīja 80. minūtes, pirms guva savainojumu. Brazīlietis neveiksmīgi iesaistījās cīņā par bumbu ar pretinieku spēlētāju Bonu Sarru un nespēja turpināt spēli. Viņu no laukuma nonesa uz nestuvēm, un jaunākā informācija liecina, ka Neimars ir guvis potītes traumu.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG