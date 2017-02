Ukrainā no sadzīves kritienā gūtajām traumām miris bijušais PSRS futbola izlases vārtsargs Viktors Čanovs, vēsta Ukrainas ziņu aģentūra UNIAN.

Sākotnēji UKrainas un Krievijas masu mediji ziņoja, ka 20. janvārī nezināmi varmākas uzbrukuši 57 gadus vecajam Čanovam, netālu no Kijevas apturot viņa automašīnu. Uzbrukumā Čanovs esot guvis smagas galvas smadzeņu traumas, bet nākamajā dienā viņam veikta sarežģīta operācija.

Tomēr bijušais PSRS un Ukrainas izlašu spēlētājs Oļegs Kuzņecovs izskanējušo informāciju nosaucis par baumām un atklājis, ka futbola vārtsargs miris pēc sadzīves traumu gūšanas.

"Muļķīga nāve. Viktors bija viens no to laiku izcilākajiem futbolistiem. Viņš dzīvoja privātā mājā. Janvārī viņš naktī pa trepēm gribēja nokāpt lejā un padzert ūdeni, bet nokrita. Pārējie ģimenes locekļi kritienu nedzirdēja, bet no rīta sievasmāte atradusi guļošo, bezsamaņā esošo Čanovu. Trauma uz līdzenas vietas," sacījis Kuzņecovs. "Pēc tam viņš gandrīz trīs nedēļas bija komā. Ārsti teica, ka, ja arī būtu izdzīvojis, pilnvērtīgu dzīvi viņš neturpinātu."

Čanovs sportista karjeru uzsāka Doņeckas "Šahtjor", bet vēlāk pārgāja uz Kijevas "Dinamo", ar ko trīs reizes kļuva par PSRS čempionu. 1988. gadā PSRS izlases sastāvā Čanovs kļuva par Eiropas vicečempionu. PSRS izlases sastāvā Čanovs aizvadīja 21 spēli, bet karjeras lielāko daļu PSRS komandā viņam nācās aizvadīt tobrīd viena no pasaules labāko vārtu vīru Rinata Dasajeva ēnā.