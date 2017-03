Pahars pagaidām kandidātu pulkā iekļāvis 22 futbolistus, bet pēc nedēļas nogalē paredzētajām Latvijas virslīgas spēlēm būs zināms 23. kandidāts. Latvijas futbola izlase 20. martā dosies Šveici, kur aizvadīs treniņus, jo Latvijā nodarbības nav plānotas. 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas otrās grupas spēli pret šveiciešiem Latvijas izlase aizvadīs 25. martā. Spēles sākums Ženēvas stadionā pulksten 19:00 pēc Latvijas laika. Pēc spēles Ženēvā Latvijas izlase uzreiz dosies uz Gruziju, kur 28. martā aizvadīs pārbaudes spēli pret vietējo valstsvienību.

2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas otrajā grupā Latvija ar trīs punktiem četrās spēlēs ieņem priekšpēdējo, piekto vietu, apsteidzot tikai Andoru. Farēŗu salu izlasei ir četri punkti, septiņi punkti ir Ungārijai, deviņi - Portugālei, bet Šveice ir grupas līdere ar uzvarām visās četrās spēlēs.

"Abas spēles ir svarīgas. Bet lielākā uzmanība ir pirmajai spēlei. Spēcīgs pretinieks, grupas līderi. Bet mēs gribam saglabāt cerības kopvērtējumā, tāpēc ir jāatņem punkti Šveicei," sacīja Pahars. "Ilgu laiku neesam bijuši kopā, kas ir liels mīnuss, bet toties noskaņojums visiem ir ļoti labs. Kā redziet, sastāvā ir veiktas vairākas izmaiņas, bet tās vairāk saistītas ar spēlētāju gatavību spēlēm."

Pahars neslēpa, ka pēdējais kandidāts varētu būt kreisā malējā aizsarga pozīcijā, kurā ir sastāva problēmas, jo diskvalifikācijas dēļ mačā pret Šveici nevarēs piedalīties Vitālijs Maksimenko. Pēc trenera domām, šajā pozīcijā varētu izmantot Vladislavu Gabovu, bet uz vakanto vietu, visticamāk, ir trīs kandidāti – Alans Siņeļņikovs no "Jelgavas", Aleksandrs Solovjovs no RDS un Antons Kurakins no "Riga FC".

Šoreiz Latvijas izlases kandidātu pulkā nav Vācijas bundeslīgas kluba "Koln" uzbrucējs Artjoms Rudņevs, kura ģimenē gaidāms pieaugums. Pahars uz valstsvienību šoreiz nav uzaicinājis citu uzbrucēju Artūru Karašausku, kurš iepriekšējā reizē nav sevišķi izcēlies ne treniņos, ne spēlēs, un nespēj šobrīd izrādīt konkurenci. Savukārt Ģirts Karlsons šoreiz trenera uzmanību nav izpelnījies, jo Šveicē plānots spēlēt tikai ar vienu uzbrucēju, tādēļ kandidātu lokā ir trīs šīs pozīcijas spēlētāji – Vladislavs Gutkovskis, Valērijs Šabala un Deniss Rakels.

No šī trijnieka pēc savainojuma šobrīd atgūstas Anglijas "Championship" līgas kluba "Reading" spēlētājs Rakels, kurš gan būšot gatavs spēlei pret Šveici, lai gan šobrīd viņš aizvada mačus "Reading" dublieru rindās. Pēc Pahara teiktā, Rakelam ir jābūt izlasē, jo viņš ir ar līdera dotībām un Latvijai nav daudz tik augsta līmeņa spēlētāju. Tikmēr "Riga FC" uzbrucējs Šabala, kurš nedēļas nogalē deguna savainojuma dēļ izlaida Latvijas virslīgas sezonas sākumu, šonedēļ atsākšot pilnvērtīgus treniņus un arī būs gatavs palīdzēt valstsvienībai.

"Valstsvienībai ir grūts periods, jo daudziem nav spēļu prakses, nav tajā labākajā fiziskajā formā. Skatīsimies, kurš ir labāks, kādu taktiku izvēlēsimies. Dažās dienās ir grūti, ko izlabot, tāpēc mans uzdevums ir izdarīt pareizu izvēli un pareizos spēlētājus sūtīt laukumā, lai gan daudzi nav vēl gatavi un nespēlē konkurētspējīgās līgās savu komandu pamatsastāvos," turpina Pahars.

Latvijas izlase iepriekšējo spēli aizvadīja pērnā gada novembrī, kad viesos ar 1:4 zaudēja Eiropas čempionei Portugālei. Šveices valstsvienība pasaules rangā ir augstajā 11. vietā un tikai trīs pozīcijas zemāk par Portugāli. Lai gan abas komandas pasaules rangā atrodas praktiski blakus, Pahars kā atšķirīgus vērtēja to spēles stilus. Šveices valstsvienību treneris salīdzināja ar Čehiju – daudz saspēlējas un sākumā spēlē vairāk dziļāk laukumā, bet malējie pussargi darbojas praktiski kā uzbrucēji. "Jābūt gataviem neitralizēt viņu trumpjus. Šveice varbūt ir nedaudz vieglāks pretinieks nekā Portugāle, bet pagaidām nevar prognozēt, kāda būs abu komandu fiziskā gatavība spēlei," skaidro Pahars.

Kā plusu šajā sagatavošanās procesā Pahars minēja vairāku valstsvienības kandidātu atgriešanos Latvijā un spēlēšanu virslīgā. "Virslīgas līmenis aug un līdz ar to aug spēlētāju līmenis. Patīk, ka vairāki kandidāti atkal spēlē Latvijā, jo ir spēļu prakse un labs treniņu process, ko zinu."

Pēc spēles Šveicē Latvijas futbolisti uzreiz dosies uz Gruziju, kur aizvadīs pārbaudes spēli. Pahars skaidro, ka nebija daudz iespēju sarunāt kādu pretinieku šajā laikā un ārpus Latvijas, jo mājās pavasara sākumā ir problemātiski aizvadīt maču.

"Piekritām spēlēt, jo Gruzijai ir laba, tehniska komanda. Varbūt pēc spēka nedaudz līdzvērtīgāka mums," piebilda Pahars. "Spēlē pret Gruziju, iespējams, izmantošu kādu no rezerves vārtsargiem [Pāvelu Šteinboru vai Kasparu Ikstenu]. Arī citi spēlētāji, kuri netiks laukumā pret Šveici, visticamāk, dabūs lielāku spēles laiku Gruzijā."