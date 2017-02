Krievija 2018. gada Pasaules kausa finālturnīra izdevumus palielinājusi par 19,1 miljardiem rubļu (3,1 miljons eiro), par to jau pieņemts valdības lēmums, ziņo Krievijas tiesiskās informācijas portāls.

Līdz ar to organizatoriskie izdevumi četrgades lielākā futbola turnīra sarīkošanai ir sasnieguši 638,84 miljardus rubļu (10,4 miljardi eiro). Vairāk nekā pusi no šīs summas - 350,45 miljardus rubļu - iedalīs no valsts budžeta, 92,2 miljardus rīkotāji saņems no reģionālā budžeta, bet 196,17 miljardus rubļu atvēlēs juridiskas personas.

Kā zināms, 2018. gada Pasaules kausa finālturnīru uzņems 10 Krievijas pilsētas.