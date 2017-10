Netālu no "Parc des Princes" stadiona Francijas policija atrada spridzekli un to neitralizēja, tādējādi novēršot teroraktu. Tiek vēstīts, ka spridzeklis bija izveidots no četriem gāzes cilindriem, kas bija iemērkti benzīnā.

Pieci cilvēki aizturēti terorakta plānošanā, un viņu starpā esot arī zināms Islāma radikālists.

Šajā mačā "Saint-Germain" komanda "Bordeaux" vienību sagrāva ar rezultātu 6:2, bet klātienē uz šo maču ieradās 50 000 skatītāju.